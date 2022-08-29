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Slovenya’da EuroBasket kadrosu açıklandı

29.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovenya’da EuroBasket 2022 kadrosu şekillendi.

Slovenya’da EuroBasket kadrosu açıklandı

EuroBasket 2022 öncesinde Slovenya Milli Takımı’nda 12 kişilik kadro resmen belli oldu.

Aleksander Sekulic yönetimindeki Slovenya’nın kadrosunda Dallas Mavericks‘ten Luka Doncic ve Chicago Bulls‘tan Goran Dragic gibi önemli yıldızlar yer alıyor. EuroBasket 2017’nin şampiyonu olan Slovenya, mutlu sona bir kez daha ulaşabilmek için yola çıkıyor.

Slovenya, EuroBasket’in B Grubu’nda Almanya, Fransa, Litvanya, Bosna-Hersek ve Macaristan ile aynı grupta yer alıyor. Son şampiyon, 1 Eylül Perşembe günü saat 18.15’te Litvanya karşısında ilk maçına çıkacak.

Slovenya’nın turnuva kadrosu:

Goran Dragic

Samar Stamp

Luka Rupnik

Aleksej Nikolic

Klemen Quail

Edo Muric

Mike Tobey

Jaka Blazic

Stamp Dimec

Zoran Dragic

Vlatko Cancar

Luka Doncic

(eurohoops)

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