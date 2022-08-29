Slovenya’da EuroBasket kadrosu açıklandı

EuroBasket 2022 öncesinde Slovenya Milli Takımı’nda 12 kişilik kadro resmen belli oldu.
Aleksander Sekulic yönetimindeki Slovenya’nın kadrosunda Dallas Mavericks‘ten Luka Doncic ve Chicago Bulls‘tan Goran Dragic gibi önemli yıldızlar yer alıyor. EuroBasket 2017’nin şampiyonu olan Slovenya, mutlu sona bir kez daha ulaşabilmek için yola çıkıyor.
Slovenya, EuroBasket’in B Grubu’nda Almanya, Fransa, Litvanya, Bosna-Hersek ve Macaristan ile aynı grupta yer alıyor. Son şampiyon, 1 Eylül Perşembe günü saat 18.15’te Litvanya karşısında ilk maçına çıkacak.
Slovenya’nın turnuva kadrosu:
Goran Dragic
Samar Stamp
Luka Rupnik
Aleksej Nikolic
Klemen Quail
Edo Muric
Mike Tobey
Jaka Blazic
Stamp Dimec
Zoran Dragic
Vlatko Cancar
Luka Doncic
(eurohoops)
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