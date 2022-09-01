Slovenya’ya Litvanya mücadelesi öncesi şok

Sadece EuroBasket değil, Almanya’da düzenlenen herhangi bir organizasyonda her şeyin yolunda gideceğine genelde emin olursunuz. Slovenya Milli Takımı için işler pek de öyle başlamadı. Son EuroBasket şampiyonu, Litvanya ile oynayacağı karşılaşma öncesi otelden Lanxess Arena’ya taksiyle seyahat etmek zorunda kaldı.

Takım otobüsünün beklenen saatte gelmemesi üzerine takım, salona ulaşmak için taksi yöntemine başvurdu.

EuroBasket 2017’nin MVP’si Goran Dragic, olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla durumu bildirdi.

