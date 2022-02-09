YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. SMA Benimle Yürü Derneğinden SUT'ta yapılan değişiklikle ilgili açıklama:

SMA Benimle Yürü Derneğinden SUT'ta yapılan değişiklikle ilgili açıklama:

09.02.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"SMA hastalarının ilaçlarına devam etmelerine ilişkin bütün kriterler kaldırıldı. Bu güncellemeyle SMA hastalarının tedavilerine koşulsuz olarak devam edecek olmalarını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" - "2 ve 3. tip hastaların tedaviye başlayabilmesi için invazif veya non-invazif solunum desteğine ihtiyaç duymuyor olması şartının hala devam ediyor oluşunu olumsuz bir nokta olarak görüyoruz"

SMA Benimle Yürü Derneği, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarının ilaçlarına devam etmelerine ilişkin bütün kriterlerin kaldırılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan tebliğ ile SUT'ta değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

"SUT değişikliği ile SMA hastalarının ilaçlarına devam etmelerine ilişkin bütün kriterler kaldırıldı. İki ayı aşkın süredir beklediğimiz bu güncellemeyle SMA hastalarının tedavilerine koşulsuz olarak devam edecek olmalarını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, düzenlemenin bütün SMA hastaları için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, "nusinersen sodyum" etken maddeli ilaç bedelinin, SMA Tip-1 hastaları için 2017'nin temmuz ayında, SMA Tip-2 ve Tip-3 hastaları için ise 2019'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmeye başlandığı anımsatıldı.

Bu gelişmelerin ardından, gerek ilaca başlama gerek 4. dozdan sonra ilaca devam etme konusundaki kriterlere dernek olarak karşı olunduğunun defalarca ifade edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu açıdan bakıldığında, uzun süredir dile getirdiğimiz ve mücadelesini verdiğimiz 'kritersiz, koşulsuz ilaç' hedefine büyük oranda ulaşmış olmaktan memnun olduğumuzu söylemek istiyoruz. Son güncellemede '2 ve 3. tip hastaların tedaviye başlayabilmesi için invazif (trake açılması) veya non-invazif solunum desteğine ihtiyaç duymuyor olması şartının hala devam ediyor oluşunu da olumsuz bir nokta olarak görüyoruz. İlaveten, şurup formundaki ilk SMA ilacı olan Evrysdi'nin ve gen tedavisi Zolgensma'nın da uygun görülen hastalar için ödeme kapsamına alınması talebimiz geçerlidir."

Derneğin bütün SMA hastaları ve ailelerinin taleplerini takip etmeye ve ihtiyaçlarını kamu otoriteleri nezdinde dile getirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, "SMA hastalarına ilacın uygulanacağı belirtilen hastanelerin hepsinin işlerlik kazanmaya başlaması" ve "yenidoğan taramasının hayata geçmesi"nin en öncelikli gündem konularından olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne "Omicron" uyarısıAşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne "Omicron" uyarısı
Giresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiGiresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
İBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürlediİBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürledi
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete

Ankara Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
13:08
İkindi
15:57
Akşam
18:23
Yatsı
19:43
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.