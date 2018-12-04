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'Snapchat'te cinsel içerikli video pazarı kuruldu! Kendi videolarını satıyorlar

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
DİĞER  | 04.12.2018 15:38 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu Snapchat'in cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar satmak için kullanıldığı ortaya çıktı.

Kendini 'Snapchat Premium kızı' olarak tanınan Jodie Carnall, aylık kazancını açıkladı...

'Snapchat'te cinsel içerikli videolarını satıyor

SOSYAL MEDYA CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERİN TİCARETİNİN YAPILDIĞI ALANA MI DÖNÜŞTÜ?

SOSYAL MEDYA CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERİN TİCARETİNİN YAPILDIĞI ALANA MI DÖNÜŞTÜ?
BBC'nin Victoria Derbyshire adlı programı, Snapchat'in cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar satmak için kullanıldığını ortaya çıkardı. Bu işi yapanlardan Jordie Carnall, uygulama sayesinde ayda 4 bin sterlin (yaklaşık 27 bin TL) kazandığını açıkladı. 26 yaşındaki Carnall, "Bu normal bir iş gibi. Şarkı söyleyen müzisyenler veya resimlerini satan ressamlar gibi. Ben de fotoğraflarımı ve videolarımı satıyorum" diyor.
26 yaşındaki Jordie Carnall, "Bu normal bir iş gibi. Şarkı söyleyen müzisyenler veya resimlerini satan ressamlar gibi. Ben de fotoğraflarımı ve videolarımı satıyorum" diyor. Kendisinden "Snapchat Premium kızı" olarak bahsediyor.

AYLIK ABONELİK ALIYOR...

AYLIK ABONELİK ALIYOR...
Snapchat bu tip içeriklerin yasak olduğunu ve fark edildiğinde silindiğini söylese de Jodie bu işi 2016'dan beri yapıyor. Carnall, aylık 20 ile 200 sterlin arasında değişen ücretler karşılığında Snapchat'teki abonelerine cinsel içerikli fotoğraf ve videolar gönderiyor.
Carnall abonelerine her hafta birkaç kere içerik gönderiyor. Hizmetlerinin reklamını Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinde yapıyor ve abonelerini onaylamadan önce hesapların gerçek insanlara ait olduğunu kontrol ettiğini söylüyor.
Fakat yaptığı iş canını sıkan yorumları da beraberinde getirmiş. İşine itiraz edenler, bu tip yorumları internet üzerinden kendisine yolluyor. Bu mesajlarda hakaret içeren ifadeler oluyor. "Bana 'fahişe' gibi mesajlar atıyorlar. Ve bu beni üzüyor" diyor.
BBC çekimlerinin 20. dakikasında bugüne kadar hiç konuşmadığı bir adamdan mesaj geliyor: "Muhteşemsin, yanlış anlama ama bedenini veya fotoğraflarını satman utanç verici. Bu dünyada ahlak kalmamış maalesef."

STRİPTİZDEN MASTÜRBASYONA...

STRİPTİZDEN MASTÜRBASYONA...
Jodie "Her gün yarım saatte bir veya saat başı böyle mesajlar alıyorum" diyor ve ekliyor: "Bugün arkadaşım 'Çekimler nasıl geçti?' diye soracak ve ağlamaya başlayacağım. "Ama ofisteki işimde çok mutsuzdum ve parayı çok seviyorum."
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Anahtar Kelimeler:
yaşam Snapchat cinsel içerikli video

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