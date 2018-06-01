Sneijder'den flaş karar!

2 / 8 Sneijder'in geçtiğimiz günlerde yönetici Abdurrahim Albayrak aracılığıyla başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e geri dönüş için mesaj yolladığı belirlendi.

3 / 8 33 yaşındaki futbolcunun, "Galatasaray'ı unutamıyorum. O formayı yeniden giymek için her şeyi yapmaya hazırım...