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Sneijder'den flaş karar!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.06.2018 07:58 | Son Güncelleme

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Fransız takımı Nice'e giden, oradan da devre arasında Katar ekibi Al Gharafa'nın yolunu tutan Wesley Sneijder'den flaş karar...

Sneijder'in Galatasaray aşkı alevlendi

Sneijder'den flaş Galatasaray kararı!

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Sezon başında Galatasaray'a veda ederek Fransa'nın yolunu tutan Wesley Sneijder cephesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında Galatasaray'a veda ederek Fransa'nın yolunu tutan Wesley Sneijder cephesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.
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Sneijder'in geçtiğimiz günlerde yönetici Abdurrahim Albayrak aracılığıyla başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e geri dönüş için mesaj yolladığı belirlendi.

Sneijder'in geçtiğimiz günlerde yönetici Abdurrahim Albayrak aracılığıyla başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e geri dönüş için mesaj yolladığı belirlendi.
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33 yaşındaki futbolcunun, "Galatasaray'ı unutamıyorum. O formayı yeniden giymek için her şeyi yapmaya hazırım...

33 yaşındaki futbolcunun, "Galatasaray'ı unutamıyorum. O formayı yeniden giymek için her şeyi yapmaya hazırım...
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Boş sözleşmeye bile imza atarım" dediği kaydedildi.

Boş sözleşmeye bile imza atarım" dediği kaydedildi.
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CENGİZ SICAK BAKIYOR | Abdurrahim Albayrak, Sneijder'in bu sözlerini başkan Mustafa Cengiz'e iletti.

CENGİZ SICAK BAKIYOR | Abdurrahim Albayrak, Sneijder'in bu sözlerini başkan Mustafa Cengiz'e iletti.
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Mustafa Cengiz ise Fatih Terim'le görüştükten sonra yanıt vereceklerini söyledi.

Mustafa Cengiz ise Fatih Terim'le görüştükten sonra yanıt vereceklerini söyledi.
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Başkan Cengiz'in Sneijder'in dönmesine sıcak baktığı ve Terim'in onay vermesi halinde hemen düğmeye basacağı ifade edildi.

Başkan Cengiz'in Sneijder'in dönmesine sıcak baktığı ve Terim'in onay vermesi halinde hemen düğmeye basacağı ifade edildi.
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Galatasaray'dan sonra gittiği Nice'de bekleneni veremeyen yıldız isim, devre arasında Katar'ın Al Gharafa takımına transfer olmuştu. (Fotomaç)

Galatasaray'dan sonra gittiği Nice'de bekleneni veremeyen yıldız isim, devre arasında Katar'ın Al Gharafa takımına transfer olmuştu. (Fotomaç)
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