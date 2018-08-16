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Sneijder: Ronaldo tek başına Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaz

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.08.2018 20:07 | Son Güncelleme

Wesley Sneijder'den Cristiano Ronaldo için çarpıcı iddia! Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Cristiano Ronaldo'nun tek başına Juventus'u Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapamayacağını söyledi.

Sneijder: Ronaldo tek başına Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaz

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, BeIN Sports'a konuşurken Cristiano Ronaldo ve Juventus hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

''SADECE RONALDO'YU ALARAK OLMAZ''

Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Juventus hakkında konuşan Wesley Sneijder, ''Juventus, son yıllarda başarılı bir performans gösterdi. Ancak tek bir oyuncu ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını söyleyemem. Sadece Ronaldo'yu alarak Şampiyonlar Ligi'ni kaldıramazsınız. Ligi kazanamazsa benim için sürpriz olur ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için bir oyuncudan daha fazlasına ihtiyaç var. Real Madrid için Ronaldo gibi bir oyuncunun yerini doldurmak ise çok zor.'' dedi.

''İTALYA'DA SKORA DAYALI OYUN VAR''

İtalya ve İspanya futbolunu kıyaslayan Hollandalı futbolcu, ''İtalya'da daha çok skora dayalı oyun vardı. 1-0 bile yeterliydi. İspanya'da daha hızlı oyun, daha tempolı oyun vardı.'' sözlerini kullandı.

''BELÇİKA'YI ÖRNEK ALIN''

Sneijder, sözlerini Milli Takım ile bitirirken ''Milli Takım'da başarılı olmak için sabıra ihtiyaç var. Belçika'ya bakın. Genç futbolcularla yıllardır beraber oynadılar. Şimdi başardıklarını görüyoruz. Hollanda'nın da aynısını yapması lazım.'' şeklinde konuştu.

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