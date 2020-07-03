Sneijder, Utrecht takımında futbola geri dönüyor

Aralık 2018 yılından beri futbol oynamayan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder için taraftarı olduğu Utrecht kulübü ile futbola geri dönebileceği konuşuluyor.
36 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde yayınlanan kitabında bundan böyle teknik direktör olmak istediğini ve Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini söylemişti. Ancak memleketi olduğu şehrin takımı Utrecht taraftarları Sneijder'in geri dönüşü için ısrar ediyor.
Utrecth taraftarları Perşembe günü Sneijder'i ziyaret ettiler ve futbola Utrecth forması ile dönmesi yönünde tezahüratlarda bulundu. Hollandalı futbolcu ise bunu düşüneceğini dile getirdi ve Utrecht teknik Direktörü Jordy Zuidam ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini de dile getirdi.
Arjen Robben'in taraftarı olduğu takımın formasını giyerek bir yıl daha futbol oynama kararı alması Sneijder'in kararında etkili olacağı belirtildi.
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