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Soba kovası hazırlamak isterken ikinci kattan beton zemine çakıldı

15.01.2021 21:41 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonunda soba kovası hazırlamak isterken, yaslandığı balkon camının açılmasıyla beton zemine çakılan yaşlı kadın ağır yaralandı.

Manisa’nın Kula ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonunda soba kovası hazırlamak isterken, yaslandığı balkon camının açılmasıyla beton zemine çakılan yaşlı kadın ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından önce Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın, ardından hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay, saat 19.15 sıralarında Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi üzerindeki 4 katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikinci kattaki evinin balkonunda soba kovası hazırlamak isteyen 65 yaşındaki Şükriye Eskici, yaslandığı balkon camının aniden açılması ile ikinci kattan beton zemine çakıldı. Yaşlı kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Beton zeminde düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eskici, burada yapılan tedavilerin ardından, hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Eskici’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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