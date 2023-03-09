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Sobasıyla yürekleri ısıtan Sultan nine, evine yağan yardım malzemelerini de depremzedelerle paylaştı

09.03.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Damlaçimen köyünden deprem bölgesindeki "Karaciğerim yavrularım" diye seslendiği afetzedelere sobasını gönderdiği görüntüleriyle yürekleri ısıtan Sultan nineye yardım malzemeleri yağdı.

Durumundan etkilenenler tarafından gönderilenlere ihtiyacının olmadığını belirten ‘asırlık çınar’, bu malzemeleri de köyüne yerleşen depremzedelere paylaştırdı.

11 ilde yıkım ve 10 binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6’lık depremlerin hemen ardından büyük üzüntü duyan 87 yaşındaki Sultan Davulcu, “Karaciğerim yavrularım. Size sobamı gönderiyorum. İsterseniz içine odun da doldururum” şeklindeki sözleriyle yürekleri ısıtmıştı. 5 çocuk, 20 torun sahibi Davulcu’nun sobasının yanı sıra yastık ve yorgan da gönderdiği yardımları yakınları tarafından AFAD yetkililerine teslim edilmişti.
Basında ve sosyal medyada çok sayıda paylaşılan görüntülerinden etkilenenler Sultan nineye ev eşyaları gönderdi. İhtiyacının bulunmadığını yineleyen ‘asırlık çınar’ el sürmediği malzemeleri köyüne gelen depremzedelerle paylaştı. Davulcu, “Karaciğerim yavrularıma soba, yastık, yorgan yollamıştım. Bana gelen eşyaları da götürüp depremzedelere verdim. Çok sevindiler” dedi.

Engelli eşi Süleyman Davulcu birlikte yaşayan Sultan ninenin evine giden Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de duyarlılığı dolayısıyla teşekkür etti.

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