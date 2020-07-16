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  4. Sochi'de 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Sochi'de 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 16.07.2020 20:09 | Son Güncelleme

Rusya Premier Lig ekibi Sochi'de 9 kişide koronavirüs tespit edildi.

Sochi'de 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Rusya Premier Lig ekiplerinden Sochi'de 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle takımın bugün Tambov ile yapacağı lig karşılaşması ertelendi.

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sochi'de oyuncu ve teknik ekibe yapılan testlerde 9 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve takımın karantinaya alındığı belirtildi.

Sochi'nin bugün deplasmanda Tambov ile yapacağı lig karşılaşması ertelenirken, sonraki testlerde çıkan sonuçlara göre takımın fikstürü belli olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan Rusya Premier Ligi, 19 Haziran'da yeniden başlamıştı. Ligde salgın nedeniyle daha önce de bazı maçlar ertelenmişti.

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