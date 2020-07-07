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SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan'dan "sanal bahis" uyarısı:

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

"İllegal bahis siteleri, sosyal medya platformlarında farklı insanların bahis üzerinden binlerce lira kazandıklarını belirttiği ve kazandığı parayı gösteren sahte video içerikleri yayınlamakta, böylelikle bahis oynamak isteyen kişilere bu sayfaların güvenilir olduğu izlenimi yaratılmaktadır"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, illegal bahis sitelerinin, insanları sosyal medya platformları üzerinden etkilemeye çalıştığı uyarısında bulundu.

Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yasa dışı internet siteleri aracılığıyla bahis oynamanın ya da oynatmanın suç olduğunu hatırlattı.

Sanal bahsin, bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi dijital araçlar ile internet ortamında oynanan bahis sistemi olduğunu belirten Eraslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İllegal bahis sitelerinin Türkiye'de Facebook, Instagram, Google gibi sosyal medya platformlarına reklam vermeleri yasaktır ancak sanal bahis üzerine açılmış ve legal olmayan birçok bahis sitesi, insanları sosyal medya platformları üzerinden etkilemeye çalışmaktadır. İllegal bahis siteleri, sosyal medya platformlarında farklı insanların bahis üzerinden binlerce lira kazandıklarını belirttiği ve kazandığı parayı gösteren sahte video içerikleri yayınlamakta, böylelikle bahis oynamak isteyen kişilere bu sayfaların güvenilir olduğu izlenimi yaratılmaktadır. Ayrıca, sponsorlu gönderi ile öne çıkamayan illegal bahis siteleri sosyal medyada takipçi sayıları yüksek kişilerle iş birliğine giderek bu kişilerin sayfalarında reklamlarını yayınlamaktadır."

- "Kumar, bahis ve talih oyunları davranış bozukluğuna yol açabiliyor"

Prof. Dr. Eraslan, lisanssız bahis sitelerinin, üyelerin önce bir miktar para kazanmalarına izin vererek güvenlerini kazandığını anlattı.

Buralarda daha sonra dolandırıcılık olaylarının görülebildiğini vurgulayan Eraslan, "Üyeler bahis oynamayı bıraktığında ise site yöneticileri tarafından kampanya ve bonus adı altında mesajlar gönderilerek tekrar illegal bahis oynamaya devam etmeleri sağlanmaktadır." dedi.

Eraslan, kumar, bahis ve talih oyunlarının aynı zamanda kişilerin psikolojileri ve davranışlarında bozukluklara yol açabildiğini belirtti.

Sanal bahis sitelerinin çoğunun ofislerinin yurt dışında olduğunu aktaran Eraslan, "Bu nedenle resmi kurumlar tarafından fiziksel bir müdahale gerçekleştirilememektedir. Bu durumlarda teknik destek sağlanarak, para akışının engellenmesi gibi yöntemlerle yasa dışı faaliyetlerle mücadele edilmektedir." diye konuştu.

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