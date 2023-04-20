EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Şofben nasıl yazılır, şofben yazımı nasıl olmalıdır? Şofben mi şohben mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Şofben nasıl yazılır, şofben yazımı nasıl olmalıdır? Şofben mi şohben mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

06.04.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçeye farklı dillerden ödünçlenen sözcüklerin doğru yazılışları kimi durumlarda karıştırılabilir. Genelde bu kapsamdaki sözcükler yazılırken bir veya birden fazla harfin birbiri ile karıştırıldığı görülür. Söz edilen sözcüklerden biri de şofben olarak belirtilebilir. Dolayısıyla bu sözcüğün hangi dilden Türkçeye geçtiği ve doğru yazılışının nasıl olduğu açıklanmalıdır. Peki, şofben yazımı nasıl olmalıdır?

Şofben nasıl yazılır, şofben yazımı nasıl olmalıdır? Şofben mi şohben mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Farklı dillerden Türkçeye geçiş yapan yani ödünçlenen sözcüklerin bazı açılardan değişikliğe uğradığı söylenebilir. Bunun temel nedeni ise farklı fillerden ödünçlenen sözcüklerin, Türkçe yazım kurallarına göre biçimlendirilmesi ve yerelleştirilmesidir. Fransızca kökenli bir sözcük olan şofben de bu kapsamda yer alır. Dolayısıyla şofben sözcüğünün yanlış kullanımlarına rastlanması olağandır. Ancak bu kelimenin Türkçe yazım kuralları ihlal edilmeden kullanılması için doğru yazılışının öğrenilmesi gerekir.

Ne yazık ki nasıl yazılır? Ne yazık ki nasıl yazılır?

Şofben nasıl yazılır?

Pek çok kişi tarafından “Şofben mi şohben mi?” sorusuna yanıt arandığı görülür. Şofben kelimesinin doğru yazılışı konusunda temelde bu kelime yazılırken f ile h harflerinden hangisinin kullanılması gerektiğinin merak edildiği söylenebilir. İsim türündeki bir sözcük olan şofben, Fransızcadan Türkçeye ödünçlenirken temelde Fransızcadaki chauffe-bain kelimesini oluşturan sözcüklerin okunuşlarının dikkate alındığı görülür. Yani şofben yazımı doğru ve yanlış olarak aşağıdaki gibidir:

  • Şofben (doğru kullanım)
  • Şohben (yanlış kullanım)
İl ilçe nasıl yazılır? İl ilçe nasıl yazılır?

Şofben yazımı ile ilgili örnek cümleler

Fransızcadan Türkçeye ödünçlenen bir isim sözcüğü olan şofben TDK güncel çevrim içi sözlüğünde tanımlanır. Bu sözcük, elektrik veya gaz ile çalışan ve sıcak su sağlayan araç anlamına gelir. Şofben, h sesi ile değil f harfi ile yazılır. Yani şofben doğru yazılışında “f” sesi kullanılır. Şofben doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Kullandığımız şofben arıza yaptığı için annemle hemen yetkili servisi arayarak randevu oluşturduk.
  • Günümüzde elektrikli şofben kullanımının daha çok doğal gaz altyapısı bulunmayan bölgelerde yaygın olduğu söylenebilir.
  • Elektrik veya gaz ile çalışan şofbenlerin, türlerine göre hermetik ve bacalı şeklinde sınıflandırıldığı görülür.
Mütevazı nasıl yazılır? Mütevazı nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
45 bin sözleşmeli öğretmen alımı! 45 bin sözleşmeli öğretmen alımı!
AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!
Anahtar Kelimeler:
şofben nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

BİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranı

BİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranı

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları ne iş yapar?

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları ne iş yapar?

Üniversitelerde hibrit eğitim başladı! Ara sınavlar...

Üniversitelerde hibrit eğitim başladı! Ara sınavlar...

İlginizi Çekebilir

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.