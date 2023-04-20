Şofben nasıl yazılır, şofben yazımı nasıl olmalıdır? Şofben mi şohben mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Farklı dillerden Türkçeye geçiş yapan yani ödünçlenen sözcüklerin bazı açılardan değişikliğe uğradığı söylenebilir. Bunun temel nedeni ise farklı fillerden ödünçlenen sözcüklerin, Türkçe yazım kurallarına göre biçimlendirilmesi ve yerelleştirilmesidir. Fransızca kökenli bir sözcük olan şofben de bu kapsamda yer alır. Dolayısıyla şofben sözcüğünün yanlış kullanımlarına rastlanması olağandır. Ancak bu kelimenin Türkçe yazım kuralları ihlal edilmeden kullanılması için doğru yazılışının öğrenilmesi gerekir.

Şofben nasıl yazılır?

Pek çok kişi tarafından “Şofben mi şohben mi?” sorusuna yanıt arandığı görülür. Şofben kelimesinin doğru yazılışı konusunda temelde bu kelime yazılırken f ile h harflerinden hangisinin kullanılması gerektiğinin merak edildiği söylenebilir. İsim türündeki bir sözcük olan şofben, Fransızcadan Türkçeye ödünçlenirken temelde Fransızcadaki chauffe-bain kelimesini oluşturan sözcüklerin okunuşlarının dikkate alındığı görülür. Yani şofben yazımı doğru ve yanlış olarak aşağıdaki gibidir:

Şofben (doğru kullanım)

Şohben (yanlış kullanım)

Şofben yazımı ile ilgili örnek cümleler

Fransızcadan Türkçeye ödünçlenen bir isim sözcüğü olan şofben TDK güncel çevrim içi sözlüğünde tanımlanır. Bu sözcük, elektrik veya gaz ile çalışan ve sıcak su sağlayan araç anlamına gelir. Şofben, h sesi ile değil f harfi ile yazılır. Yani şofben doğru yazılışında “f” sesi kullanılır. Şofben doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: