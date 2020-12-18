YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu

Şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.12.2020 12:24 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu.Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesinde üç katlı evin ikinci katında meydana geldi.

Şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesinde üç katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin içerisinde aniden çıkan yangın ve dumanı fark eden ev sahibi Sadiye Yenigün evin dışına çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Sadiye Yenigün’ü hemen ambulansa alarak ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yapılan incelemeler sonucu yangının şofbenden çıktığı tespit edildi.

Şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:02
İkindi
15:21
Akşam
17:41
Yatsı
19:08

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Kandıra Eczanesi
Kandira
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Beril Eczanesi
Basiskele
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Derbent Eczanesi
Kartepe
Gamze Eczanesi
Golcuk
Hilal Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.