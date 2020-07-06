Sofia Richie balkonda güneşin tadını çıkardı

21 yaşındaki Amerikalı model Sofia Richie, alacalı desenli üçgen bikinisiyle pazar gününü Malibu'da balkonda güneşin tadını çıkararak geçirdi.

Arkadaşlarına vakit ayıran ünlü modelin, koronavirüs tehlikesine karşı maske takmaması dikkat çekti.

Sofia Richie kusursuz fiziği ve bronzlaşan teniyle adeta nefesleri kesti.

SOFİA RİCHİE KİMDİR?

1998 yılında ABD Kaliforniya'da doğan Sofia Richie'nin babası ünlü şarkıcı Lionel Richie'dir. Televizyon programlarından tanınan Nicole Richie'nin kız kardeşi olan Richie çocukluğunda piyona ve Amerikan futbolu ile ilgilendi.

Babasının siyahi olmasından dolayı ırkçılığa maruz kaldığını söyleyen Sofia Richie, 14 yaşında modelliğe Teen Vogue'da başladı. 2016 yılında gençlik dergisi Complex'te kapak kızı olan Richie, Chanel, Tommy Hilfiger, Michael Kors gibi birçok dünyaca ünlü markanın modelliğini yaptı.

2016 yılında Justin Bieber ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme gelen modelin ilişkisi sadece 6 hafta sürdü.



