Sofia Richie plajda yakalandı! Tulumunu çıkarınca...

Sofia Richie, Santa Barbara'da hafta sonu kaçamağı yaparken yakalandı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Sofia Richie fiziğiyle dikkat çekti.

Arkadaşlarıyla kumsalın tadını çıkarırken görüntülenen 21 yaşındaki model, kıskanılacak fiziğini vurgulayan minik neon pembe bir bikiniyle herkesi büyüledi.



Çizgili bir tulumla plaja gelen Sofia daha sonra arkadaşlarının yanında soyunarak bikinisiyle kaldı. O anlarda ise kamerelara yakalandı.

SEKS BAĞIMLISI SEVGİLİSİNİ UNUTAMADI



Alkol ve seks bağımlısı Scott Disick ile geçtiğimiz mayıs ayında ayrılan Sofia Richie geçtiğimiz ay eski sevgilisiyle görüntülenmiş ve herkesi şaşırtmıştı. Ancak ikiliye yakın kaynaklar bu ilişkinin yeniden başlamayacağını söylüyor çünkü bağımlı olan Disick Kardashian ailesinden olan çocuklarına odaklanmakla uğraşıyor. Sık sık hastaneye yatan ünlü isim kendisine ve ailesine yeniden odaklanmak için büyük çaba sarf ediyor.

