Sofiane Feghouli 100 maçında coştu!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta Sofiane Feghouli için özel anlar yaşandı.
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı formayla 100'üncü maçına çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın kanat oyuncusu Fehgouli, Sivasspor deplasmanında 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren ve bu süreç içersinde 2 Süper Lig şampiyonluğu gören 30 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Son 2 sezonda şampiyonluklarda büyük katkısı bulunan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takıma çıktığı 100 maçta 26 gol ve 22 asistlik katkıda bulundu.
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