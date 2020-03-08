SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sofiane Feghouli 100 maçında coştu!

Sofiane Feghouli 100 maçında coştu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.03.2020 20:13 | Son Güncelleme

Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımla 100. maçına Sivas deplasmanında çıktı. Cezayirli futbolcu, performansıyla sarı-kırmızılılara büyük katkı yaptı.

Sofiane Feghouli 100 maçında coştu!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta Sofiane Feghouli için özel anlar yaşandı.

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı formayla 100'üncü maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın kanat oyuncusu Fehgouli, Sivasspor deplasmanında 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren ve bu süreç içersinde 2 Süper Lig şampiyonluğu gören 30 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Son 2 sezonda şampiyonluklarda büyük katkısı bulunan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takıma çıktığı 100 maçta 26 gol ve 22 asistlik katkıda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştıDehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı
G.Saray Sivasspor maçına hazırG.Saray Sivasspor maçına hazır
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Feghouli

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

F.Bahçe ve Abdullah Avcı açıklaması

F.Bahçe ve Abdullah Avcı açıklaması

Nurcan Çelik kanser karşısında 2-0 önde

Nurcan Çelik kanser karşısında 2-0 önde

Formula 1 Dünya Şampiyonası'na koronavirüs engeli

Formula 1 Dünya Şampiyonası'na koronavirüs engeli

Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a cevap!

Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a cevap!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sofiane Feghouli 100 maçında coştu!

Sofiane Feghouli 100 maçında coştu!

Radamel Falcao, Süper Lig'e damga vuruyor

Radamel Falcao, Süper Lig'e damga vuruyor

Nurcan Çelik kanser karşısında 2-0 önde

Nurcan Çelik kanser karşısında 2-0 önde

Galatasaray Sivasspor maçına hazır

G.Saray Sivasspor maçına hazır

Belhanda'dan Galatasaray yönetimine şok istek!

Belhanda'dan Galatasaray yönetimine şok istek!

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.