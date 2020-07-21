Sofiane Feghouli Arabistan'dan iki talip

Arap basınına yansıyan haberlere göre; Al Duhail ve Al Gharafa, Cezayirli oyuncuyu kadrolarına katmak için Sarı-Kırmızılılar’a teklifte bulundu.
Öte yandan Galatasaray'a geri dönen Babel, Instagram hesabından Sarı-Kırmızılı takımla yaptığı bir idman fotoğrafını paylaştı ve altına, “Bu yolculuk henüz bitmedi” yazdı. (AKŞAM)
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