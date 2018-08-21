Sofiane Feghouli'den transfer cevabı!

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'den transfer paylaşımı geldi.

Twitter'den bir Al-Hilal taraftarının ''Türk basını Feghouli'nin Al-Hilal'e geleceğini duyurdu'' tweetine Feghouli, ''Bekle, ne?'' cevabı verdi.

GİF İLE CEVAP VERDİ

Sosyal medyadan taraftara gif ile cevap veren Feghouli, böylece transfer söylentilerine de nokta koymuş oldu.

Galatasaray'dan 3.7 milyon euro maaş kazanan Feghouli'nin Al-Hilal'den 5.5 milyon euro maaş telep ettiği iddia edilmişti.





