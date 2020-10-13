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Sofiane Feghouli yeniden West Ham'a

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.10.2020 08:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'da son günlerin tartışmalı ismi Sofiane Feghouli ile, eski takımı West Ham ilgileniyor.

Sofiane Feghouli yeniden West Ham'a

Cezayir basınından Feghouli iddiası geldi... “competition.dz”nin haberine göre, Galatasaray’da satılacaklar arasında yer alan Sofiane Feghouli’yle eski takımı West Ham ilgileniyor.

BELHANDA VE FEGHOULI'DEN FIFA'YA ŞİKAYET

Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu ortaya çıktı.

Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz'in maaş indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduğunu açıklamasının ardından isimler üstünde tartışmalar başlamıştı. Transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in gönderilecekler listesinin başına yazdığı iki ismin birlikte konuyu FIFA'ya taşıdıkları öğrenildi. (AKŞAM)

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