Sofiane Feghouli yine kriz çıkardı! Isınma hareketlerine bile katılmadı

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in sürpriz şekilde takımdan kestiği Sofiane Feghouli, maç öncesinde ısınma çalışmalarında yer almadı.
Belhanda başta olmak üzere Terim’in yedek bıraktığı tüm isimler ısınmaya çıkarken, Cezayirli futbolcunun soyunma odasında 90 dakikayı beklemesi dikkat çekti.
Belhanda ve Feghouli, Galatasaray'ın pandemi sebebiyle talep ettiği indirimi kabul etmemiş, Sarı-kırmızılı kulüp ise buna rağmen her oyuncuya uygulanan %15 indirimi bu iki isme de uygulanmıştı. Belhanda ve Feghouli ise konuyla ilgili FIFA'ya başvurmuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu iki oyuncu için sert ifadeler kullanmıştı.
Fatih Terim, karşılaşmanın ilk yarısında yedek oyuncular Arda, Ömer, Emre, Diagne ve Belhanda'yı ısınmaya gönderdi. Cezayirli futbolcu Feghouli ise yedek kulübesinden ayrılmadı.
Maç sonrası Belhanda ve Feghouli'nin maaşlarında indirime gitmemesi konusunun sorulmasına tecrübeli teknik adam, "Sayın başkanımızın ifadesi doğrudur iki oyuncumuz için ama idari ve ekonomik cezaları onlar, teknik olarak da cezayı ben veririm. O işler ayrı, bu ayrı. Bu tamamen taktiksel bir karardı. Uzun yerlerden geldiler, maçlar oynadılar. Daha önceki maçlara da baktığımızda zaman zaman onları da dinlendirdiğimiz oluyor. O işlere ben müdahil olmam, teknik tarafında kalırım işin." yanıtını verdi.
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