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Sofiane Feghouli zam istediği iddialarını yalanladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.09.2019 18:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, maaşına zam istediğine dair iddiaları yalanladı.

Sofiane Feghouli zam istediği iddialarını yalanladı

Cezayirli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Hakkımda çıkan, 'Maaşına 500 bin avro zam istedi' haberleri tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir. Ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor, daha da güçlendiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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