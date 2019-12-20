Şoförlere ’uyku apnesi testi yapılsın’ önerisi

Yunanca nefessizlik anlamına gelen apne, 10 saniye veya daha fazla süreyle ağız ve burunda hava akımının olmaması olarak biliniyor. Uyku apnesi olan kişinin gün içerisinde uykulu, kendini yorgun ve halsiz hissettiğini anlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Uyku apnesi olan hastalar dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlarla sık sık karşılaşır, kendilerini bitkin ve uykusuz hissederler. Gece boyunca ise kandaki oksijen oranları düştüğü için kalp ve şeker hastalıklarına zemin hazırlanır ve hastanın felç geçirme ya da uykuda ani ölüm riski artar" dedi.

'TRAFİKTE FELAKETLERE YOL AÇABİLİR'

Obstrüktif uyku apne sendromu olan kişilerin işi başında uyuyakalabileceğini ve bu durumun da şoförlük gibi meslek gruplarında geri dönüşü olmayan felaketlere yol açacağını dile getiren Dr. Işık, "Ehliyet alırken kontroller yapılsa da ilerleyen zamanla özellikle kilo alımına bağlı olarak kişilerde uyku apnesi gelişebilir ve hasta da bunun farkında olmayabilir. Uyku apnesi olan şoförler direksiyon başında uyuklayabilir, bu durum trafikte felaketlere yol açabilir" diye konuştu.