Mynet Trend

Şoförlere ’uyku apnesi testi yapılsın’ önerisi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, Türkiye’deki uzun yol şoförlerinin ’Obstrüktif Uyku Apne Sendromu’ hastalığı taramasından geçirilip, tanı alanların tedavi edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Dr. Işık, "Tanı almayan uyku apneli her şoför, ölümlü trafik kazalarına yol açabilir" dedi.

Şoförlere ’uyku apnesi testi yapılsın’ önerisi

Yunanca nefessizlik anlamına gelen apne, 10 saniye veya daha fazla süreyle ağız ve burunda hava akımının olmaması olarak biliniyor. Uyku apnesi olan kişinin gün içerisinde uykulu, kendini yorgun ve halsiz hissettiğini anlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Uyku apnesi olan hastalar dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlarla sık sık karşılaşır, kendilerini bitkin ve uykusuz hissederler. Gece boyunca ise kandaki oksijen oranları düştüğü için kalp ve şeker hastalıklarına zemin hazırlanır ve hastanın felç geçirme ya da uykuda ani ölüm riski artar" dedi.

'TRAFİKTE FELAKETLERE YOL AÇABİLİR'

Obstrüktif uyku apne sendromu olan kişilerin işi başında uyuyakalabileceğini ve bu durumun da şoförlük gibi meslek gruplarında geri dönüşü olmayan felaketlere yol açacağını dile getiren Dr. Işık, "Ehliyet alırken kontroller yapılsa da ilerleyen zamanla özellikle kilo alımına bağlı olarak kişilerde uyku apnesi gelişebilir ve hasta da bunun farkında olmayabilir. Uyku apnesi olan şoförler direksiyon başında uyuklayabilir, bu durum trafikte felaketlere yol açabilir" diye konuştu.

Türkiye’de obstrüktif uyku apne sendromu ve trafik kazaları ilişkisini inceleyen araştırmalar yapıldığını ifade eden Dr. Işık, "Yapılan bilimsel araştırmalarda uyku apnesi olan hastaların trafik kazası riskinin, olmayan kişilere göre 2-3 kat yüksek olduğu belirlenmiştir. Önceki yıllarda gerçekleşen bir araştırmada; 520 şoför üzerinden yapılan bir çalışmayla bu şoförlerden 259’unun daha önce kaza geçirdiği ve bu kazaların da obstrüktif uyku apne sendromu ile bağlantısı olduğu gösterilmiştir. Yine yapılan araştırmayla şehir içi otobüs şoförlerinde de uyku apnesine rastlanmış ve kazalarla bağlantılar da saptanmıştır" şeklinde konuştu.

EHLİYET ALACAK ADAYLAR DETAYLI İNCELENMELİ

Ehliyet alacak adaylarında obstrüktif uyku apne sendromu açısından detaylı olarak incelenmesi gerektiğini belirten Dr. Işık, 2016’da yürürlüğe giren Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Koşullarıyla ilgili yönetmelik kapsamında hiçbir şikayeti olmayan, Beden Kitle İndeksi (BKİ) 33’ün üzerinde olan herkese ehliyet verilmeden önce uyku testi (polisomnografi) yapılması gerektiğini belirtti.

Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti
B12 seviyeniz 500’ün üstünde olmalıB12 seviyeniz 500’ün üstünde olmalı
Diyabet hastaları ilaçlarını kullanmıyorDiyabet hastaları ilaçlarını kullanmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyku apnesi uyku apnesi nedir uyku apnesi tedavi uyku apnesi tedavisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

PSA değerinin yükselmesi ne demektir?

PSA değerinin yükselmesi ne demektir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alzheimer’ın en temel 10 belirtisi

Alzheimer’ın en temel 10 belirtisi

Çocukları gripten korumanın 5 yolu

En çok o çocukları tehdit ediyor!Dikkat, ağır sonuçları olabilir

Nijerya'da 800 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle bodur kaldı

Nijerya'da 800 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle bodur kaldı

GİMRİKAM ile MR sektörüne ilişkin yerli ve milli üretim yapılacak

GİMRİKAM ile MR sektörüne ilişkin yerli ve milli üretim yapılacak

"Akran desteği" tedavinin önemli unsurlarından

"Akran desteği" tedavinin önemli unsurlarından

B12 seviyeniz 500’ün üstünde olmalı

B12 seviyeniz 500’ün üstünde olmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.