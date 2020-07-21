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Sofralık üzümde kesim ve ihraç tarihleri belli oldu

İZMİR HABERLERİ  | 21.07.2020 10:48 | Son Güncelleme

Sofralık üzümde kesim ve ihraç tarihleri belli oldu

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden "superior seedless" çeşidi sofralık üzümün kesimine 21 Temmuz, ihracatına ise 22 Temmuz'da başlanacağı bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından, Manisa'nın Alaşehir, Salihli, Sarıgöl ilçeleri ve Denizli'nin Buldan ilçesinde muhtelif bağlarda yapılan incelemelerin ardından alınan numunelerin Manisa Bağcılık ve Araştırma İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarı'nda yapılan analizleri sonucunda, "superior seedless" çeşidi sofralık üzümlerin, 21 Temmuz'dan itibaren kesimine, 22 Temmuz'dan itibaren de ihracatına izin verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin yaş üzüm ihracatının 2019'da, 2018'e göre yüzde 24'lük artışla 121,7 milyon dolardan 150,5 milyon dolara yükseldiği aktardı.

Geçen yıl yaş üzüm ihracatında 93 milyon dolarlık tutarla sultani üzümün aslan payını aldığını hatırlatan Uçak, "Superior seedless üzümü ise 11,3 milyon dolarlık tutarla üzüm çeşitleri içerisinde üçüncü sırada yer aldı. Superior üzümü düşük şeker oranı, mayhoş tadı nedeniyle şekeri düzenlemede faydalı, özellikle diyabet hastaları tarafından gönül rahatlığıyla tüketilen ve yoğun ilgi gören bir üzüm çeşidi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den 23 ülkeye superior seedles çeşidi üzüm ihraç edildiğini bildiren Uçak, bu üzümün en çok Rusya tarafından tercih edildiğini kaydetti.

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