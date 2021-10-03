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Sofralık zeytinin merkezinde üreticiler kaliteden memnun

03.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin siyah zeytin üretiminin yüzde 35'ini, yeşil zeytin üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Manisa'nın Akhisar ilçesinde hasat sezonu başladı - Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa: - "Akhisar'da rekoltemiz düşük ama kalite yönünden her zamankinden daha iddialıyız"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Yaklaşık 14 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye'nin sofralık zeytin üretim merkezi Manisa'nın Akhisar ilçesinde üreticiler bu sezon ürünün kalitesine güveniyor.

Ülkenin siyah zeytin üretiminin yüzde 35'ini, yeşil zeytin üretiminin ise yüzde 70'ini karşılayan Akhisar'da hasat sezonu başladı. Önceki yıllara kıyasla rekoltede düşüş öngörülse de üründeki yüksek kalite üreticiyi umutlandırıyor.

Bölgeye özgü erkenci tür "Domat" zeytininin hasadı için sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, zeytinleri özenle dallarından toplayıp işletmelere gönderiyor.

Zeytin tesislerinde işlenen zeytinlerin büyük bir kısmı özel tanklara konularak salamura yapılırken, kalanı da sıkılarak zeytinyağına dönüştürülüyor.

- "Kalite yönünden her zamankinden daha iddialıyız"

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıl öncesine kadar tütün üretim merkezi olan Akhisar'ın zamanla zeytinde öne çıkmaya başladığını söyledi.

İlçedeki 850 bin dekarlık tarım arazisinin 550 bin dekarını zeytinliklerin oluşturduğunu belirten Akbuğa, şöyle konuştu:

"Akhisar, 14 milyon zeytin ağacı varlığıyla sofralık zeytin üretiminde merkez durumda. Yıllar önce zeytin rekoltesinde 350 bin tona yaklaştık. Bu değişebiliyor, geçen sene 206 bin tonda kaldık. Bu yıl ise 130 bin ton civarında bekliyoruz. Zeytin ağaçlarının çiçeklendiği bahar ve yaz döneminde havaların çok sıcak gitmesi, sonrasında ani hava değişimleri buna neden oldu. Akhisar'da rekoltemiz düşük ama kalite yönünden her zamankinden daha iddialıyız."

Üretici İbrahim Sudaş da yeni başlayan sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

İklimsel değişikliğe bağlı olarak verimin geçen yıla göre düştüğünü ifade eden Sudaş, "Fiyatlar konusunu henüz bilmiyoruz, bu konuda netleşen bir durum yok. Umarız güzel bir fiyat ortaya çıkar." dedi.

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