Sofyan Amrabat, Midtjylland karşısında forma giyemeyecek

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Lyon ile karşılaşırken rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye 11’de başlayan Sofyan Amrabat, 72. dakikada sarı kart gördü. Orta sahada rakibine yaptığı faul sonrası hakem Simone Sozza tarafından sarı kart gösterilen Amrabat, cezalı duruma düştü. Amrabat, bu sezon Twente ve Athletic Bilbao mücadelelerinde sarı kart gördü.

Başarılı orta saha Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımını yalnız bırakacak.

28 yaşındaki futbolcu Lyon karşısında 90 dakika sahada kaldı.