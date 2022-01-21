Soğanı bu tariflerle çok seveceksiniz: 3 farklı soğanlı meze tarifi

Her türlü et yemeğinin yandaşı, zeytinyağlıların baş tacı soğan, tek başına da başrolü hak ediyor. Soğanın başrolde olduğu mis gibi soğanlı meze tariflerimizden siz hangilerini biliyorsunuz? Özel davetlerde, günlerde kuracağınız masalarda farklı görünümü ve lezzetli tadıyla hamur işlerine eşlik edecek olan tariflerimizi mutlaka deneyin!
MALZEMELER
3 adet orta boy soğan
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Sumak
Kırmızı toz biber
Pul biber
Karabiber
Kimyon
Tuz
2-3 dal maydanoz
HAZIRLANIŞI
Soğanları dörder parçaya bölerek bir tavaya koyun.
Üzerine sıvı yağı ve tuzu ilave ederek tavanın kapağını kapatın.
Aralıklarla karıştırarak yumuşayana kadar pişirin.
Üzerine istediğiniz miktarda baharat ekleyerek karıştırın.
Soğuduğunda ince kıyılmış maydanoz ve nar ekşisini de ekleyin.
MALZEMELER
10 arpacık soğan
1 çay bardağı süzme yoğurt
5 diş sarımsak
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Kimyon
Pul biber
Kırmızı toz biber
Tuz
1 çorba kaşığı nar ekşisi
HAZIRLANIŞI
Soyduğunuz soğan ve sarımsakları bir kasede tuz ve 2 çorba zeytinyağı ile karıştırın.
Soğan ve sarımsakları bir fırın poşetine alın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.
Bir tavaya zeytinyağı koyun ve yağ ısınınca bütün baharatları ilave edin.
Baharatlı zeytinyağının içerisine fırından çıkardığınız soğan ve sarımsakları ekleyerek 2 dakika soteleyin.
Tavanın içerisine su ve nar ekşisini de ilave edin.
2-3 dakika daha pişirerek ocağın altını kapatın.
MALZEMELER
1 soğan
Yarım çay bardağı kıyılmış ceviz içi
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı sumak
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı kimyon
HAZIRLANIŞI
Küp küp doğradığınız soğanların üzerine tuz ve sumağı alarak soğanları iyice ovun.
Soğanların üzerine geri kalan bütün malzemeleri ilave ederek karıştırın.
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