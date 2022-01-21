Soğanı bu tariflerle çok seveceksiniz: 3 farklı soğanlı meze tarifi

Her türlü et yemeğinin yandaşı, zeytinyağlıların baş tacı soğan, tek başına da başrolü hak ediyor. Soğanın başrolde olduğu mis gibi soğanlı meze tariflerimizden siz hangilerini biliyorsunuz? Özel davetlerde, günlerde kuracağınız masalarda farklı görünümü ve lezzetli tadıyla hamur işlerine eşlik edecek olan tariflerimizi mutlaka deneyin!

KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ

MALZEMELER

3 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Sumak

Kırmızı toz biber

Pul biber

Karabiber

Kimyon

Tuz

2-3 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

HAZIRLANIŞI

Soğanları dörder parçaya bölerek bir tavaya koyun.

Üzerine sıvı yağı ve tuzu ilave ederek tavanın kapağını kapatın.

Aralıklarla karıştırarak yumuşayana kadar pişirin.

Üzerine istediğiniz miktarda baharat ekleyerek karıştırın.

Soğuduğunda ince kıyılmış maydanoz ve nar ekşisini de ekleyin.

Bütün malzemeleri birbiri ile harmanlayarak ılık şekilde servis edebilirsiniz.

YOĞURTLU SOĞAN MEZESİ

MALZEMELER

10 arpacık soğan

1 çay bardağı süzme yoğurt

5 diş sarımsak

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Kimyon

Pul biber

Kırmızı toz biber

Tuz

1 çorba kaşığı nar ekşisi

Yarım çay bardağı su

HAZIRLANIŞI

Soyduğunuz soğan ve sarımsakları bir kasede tuz ve 2 çorba zeytinyağı ile karıştırın.

Soğan ve sarımsakları bir fırın poşetine alın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

Bir tavaya zeytinyağı koyun ve yağ ısınınca bütün baharatları ilave edin.

Baharatlı zeytinyağının içerisine fırından çıkardığınız soğan ve sarımsakları ekleyerek 2 dakika soteleyin.

Tavanın içerisine su ve nar ekşisini de ilave edin.

2-3 dakika daha pişirerek ocağın altını kapatın.

Ilık haldeki soğan karışımını süzme yoğurdun üzerinde servis edin.

BEZİRGAN MEZESİ

MALZEMELER

1 soğan

Yarım çay bardağı kıyılmış ceviz içi

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı kimyon

Tuz

HAZIRLANIŞI