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Soğanı bu tariflerle çok seveceksiniz: 3 farklı soğanlı meze tarifi

20.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakların demirbaşı soğan, içine girdiği her yemeğin lezzetini katlarken pek çok hastalığa karşı da koruyucu rol oynuyor. Şifa deposu soğanın, kullanımı yemeklerle de sınırlı kalmıyor. Turşulardan mezelere ve salatalara kadar kendine yer bulan soğanla, maliyeti az, lezzeti çok birbirinden güzel ve kolay 3 meze tarifinin hazırlanışı yazımızda.

Soğanı bu tariflerle çok seveceksiniz: 3 farklı soğanlı meze tarifi

Her türlü et yemeğinin yandaşı, zeytinyağlıların baş tacı soğan, tek başına da başrolü hak ediyor. Soğanın başrolde olduğu mis gibi soğanlı meze tariflerimizden siz hangilerini biliyorsunuz? Özel davetlerde, günlerde kuracağınız masalarda farklı görünümü ve lezzetli tadıyla hamur işlerine eşlik edecek olan tariflerimizi mutlaka deneyin!

KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ

MALZEMELER

  • 3 adet orta boy soğan

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Sumak

  • Kırmızı toz biber

  • Pul biber

  • Karabiber

  • Kimyon

  • Tuz

  • 2-3 dal maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

HAZIRLANIŞI

  • Soğanları dörder parçaya bölerek bir tavaya koyun.

  • Üzerine sıvı yağı ve tuzu ilave ederek tavanın kapağını kapatın.

  • Aralıklarla karıştırarak yumuşayana kadar pişirin.

  • Üzerine istediğiniz miktarda baharat ekleyerek karıştırın.

  • Soğuduğunda ince kıyılmış maydanoz ve nar ekşisini de ekleyin.

  • Bütün malzemeleri birbiri ile harmanlayarak ılık şekilde servis edebilirsiniz.

YOĞURTLU SOĞAN MEZESİ

MALZEMELER

  • 10 arpacık soğan

  • 1 çay bardağı süzme yoğurt

  • 5 diş sarımsak

  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Kimyon

  • Pul biber

  • Kırmızı toz biber

  • Tuz

  • 1 çorba kaşığı nar ekşisi

  • Yarım çay bardağı su

HAZIRLANIŞI

  • Soyduğunuz soğan ve sarımsakları bir kasede tuz ve 2 çorba zeytinyağı ile karıştırın.

  • Soğan ve sarımsakları bir fırın poşetine alın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

  • Bir tavaya zeytinyağı koyun ve yağ ısınınca bütün baharatları ilave edin.

  • Baharatlı zeytinyağının içerisine fırından çıkardığınız soğan ve sarımsakları ekleyerek 2 dakika soteleyin.

  • Tavanın içerisine su ve nar ekşisini de ilave edin.

  • 2-3 dakika daha pişirerek ocağın altını kapatın.

  • Ilık haldeki soğan karışımını süzme yoğurdun üzerinde servis edin.

BEZİRGAN MEZESİ

MALZEMELER

  • 1 soğan

  • Yarım çay bardağı kıyılmış ceviz içi

  • Yarım demet maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sumak

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Küp küp doğradığınız soğanların üzerine tuz ve sumağı alarak soğanları iyice ovun.

  • Soğanların üzerine geri kalan bütün malzemeleri ilave ederek karıştırın.

  • Taze olarak servis edin.

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