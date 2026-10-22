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Soğuk alerjisi hayatını değiştirdi! Dondurma bile yiyemiyor, evden çıkmaya korkuyor

ABD'de yaşayan bir kadın, soğuk içecek tuttuğunda parmaklarının şişip kızarmasıyla başlayan rahatsızlığının hayatını bu kadar değiştireceğini bilmiyordu. Zamanla dondurma yerken bile ciddi belirtiler yaşamaya başlayan kadın, soğuk havalarda evden çıkmakta zorlanıyor. Nadir görülen hastalığı nedeniyle günlük yaşamını baştan aşağı değiştirmek zorunda kaldı.

Soğuk alerjisi hayatını değiştirdi! Dondurma bile yiyemiyor, evden çıkmaya korkuyor
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir kadın, nadir görülen soğuk alerjisi nedeniyle günlük hayatını kısıtlamak zorunda kaldı. 2012 yılında, 37 yaşındayken soğuk içecek tuttuğunda parmaklarının şişip kızardığını fark eden kadın, başlangıçta yaşadıklarını önemsemedi. Ancak belirtiler zamanla ağırlaştı ve dondurma yerken yanaklarının iç kısmında şişlik, dilinde ise farklı bir his oluşmaya başladı.

2014 yılında doktora başvuran kadına, yapılan testlerin ardından soğuk ürtikeri teşhisi konuldu. Soğukla temas edildiğinde ciltte kızarıklık, kaşıntı ve şişliğe neden olabilen bu rahatsızlık, bazı kişilerde hayatı tehdit eden ciddi alerjik reaksiyonlara da yol açabiliyor.

SOĞUK İÇECEKLERLE BAŞLADI, HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kadın, başlangıçta yalnızca soğuk içecekler ve buzdolabından çıkardığı yiyeceklerle temas ettiğinde belirtiler yaşadığını düşündü. Ellerini sıcak suyun altına tutarak rahatlamaya çalışsa da bu durum şikayetlerini daha da kötüleştirdi.

Bir süre sonra dondurma yerken yanaklarının iç kısmında şişlik oluştuğunu ve dilinde garip bir his hissettiğini anlatan kadın, yaşadıklarının ardından doktora gitmeye karar verdi.

Doktorun yönlendirdiği alerji uzmanı, kadına soğuk ürtikeri teşhisi koydu. Şiddetli reaksiyon riski nedeniyle kendisine acil durumlarda kullanılan adrenalin otoenjektörleri reçete edildi. Antihistaminik ilaçların da belirtileri hafifletmek için kullanılabileceği ancak her zaman etkili olmayabileceği belirtildi.

Soğuk alerjisi hayatını değiştirdi! Dondurma bile yiyemiyor, evden çıkmaya korkuyor 1

SOĞUK HAVALARDA EVDEN ÇIKMAKTA ZORLANIYOR

Soğuk ürtikeri herkeste aynı şekilde görülmüyor. Bazı kişilerde genetik nedenlerle ortaya çıkabilirken bazı kişilerde belirgin bir neden olmadan gelişebiliyor. Soğuk hava, soğuk yiyecek ve içecekler, hatta kapalı alanlardaki düşük sıcaklıklar bile belirtileri tetikleyebiliyor.

Kadın, ekim ortasından nisan ayına kadar evden çıkmakta zorlandığını belirtiyor. Kaliforniya'nın Sacramento kentinde yaşayan kadın, sıcaklığın yaklaşık 23 derecenin altına düşmesiyle daha dikkatli olmak zorunda kalıyor. Rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri de belirtilerini tetikleyebiliyor.

Hava durumunu takip etmek için dört farklı hava durumu uygulaması kullanan kadın, evinin her odasında sıcaklık ölçer bulunduruyor. Dışarı çıkması gerektiğinde ise soğuktan korunmak için kat kat giyiniyor.

DONDURMAYI BİLE İSTEDİĞİ GİBİ YİYEMİYOR

Kadının günlük yaşamında yiyecek ve içecek tüketimi de büyük ölçüde değişti. Buzdolabından veya dondurucudan çıkardığı yiyecekleri doğrudan tüketemeyen kadın, yoğurdu bile yemeden önce birkaç saniye mikrodalgada ısıtıyor.

Yaz aylarında evde klima çalıştığında hırka giydiğini, sıcak kahve içtiğini ve klimanın doğrudan üflediği havadan uzak durduğunu anlatıyor. Duş almak da onun için ayrı bir sorun oluşturuyor. Duş sırasında vücudunun fazla ısınması ve ardından daha soğuk havayla karşılaşması, ani sıcaklık değişimine neden olabiliyor.

Kadın, olası bir acil durum için yanında iki adrenalin otoenjektörü taşıyor. Ayrıca soğuk nedeniyle gelişebilecek ciddi alerjik reaksiyon riskini belirten bir tıbbi bileklik kullanıyor.

MESLEĞİNİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Rahatsızlık, kadının sosyal hayatını ve kariyerini de etkiledi. Daha önce fotoğrafçılık yapan kadın, yaşadığı sorunlar nedeniyle mesleğini bırakmak ve çocuklarıyla evde kalmak zorunda kaldı.

Üç çocuğuyla dışarıda vakit geçirememesinin kendisini üzdüğünü belirten kadın, çevresindeki insanların hastalığını bazen şakaya aldığını da söylüyor. Bu nedenle rahatsızlığının ciddiye alınmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
alerji soğuk
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