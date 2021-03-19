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  4. Soğuk baklava siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi! 'Talebe biz de şaşırıyoruz'

Soğuk baklava siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi! 'Talebe biz de şaşırıyoruz'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
19.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavasının Türkiye'nin dört bir yanında müdavimleri artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, sanatçı Leman Sam'dan futbolcu Egemen Korkmaz'a kadar çok sayıda tanınmış kişi, soğuk baklava sevenler arasında bulunuyor.

Soğuk baklava siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi! 'Talebe biz de şaşırıyoruz'

İlk kez Diyarbakır'da üretilmeye başlanan ardından lezzetiyle tatlıseverlerin gözdesi haline gelince Türkiye'nin her yerinde üretilen soğuk baklavanın ünü yayıldı. Az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ve güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavanın Türkiye'nin dört bir yanında müdavimleri artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, Leman Sam, İzzet Yıldızhan, Ebru Akel, Bedia Akartürk ve Ivana Sert'ten futbolcu Egemen Korkmaz'a kadar çok sayıda tanınmış kişi, soğuk baklavanın müdavimleri arasında bulunuyor.

'2 YILLIK AR-GE İLE ORTAYA ÇIKADIK, ÖZEL FORMÜLÜMÜZ VAR'

'Soğuk baklavanın mucidi' Yılmaz Elaldı, soğuk baklavayı 2 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından ortaya çıkardıktan sonra tescillediklerini ve dünya geneli patent başvurusu yaptıklarını söyledi. Bu tadı elde etmek için özel formül geliştirdiklerini aktaran Elaldı, "Soğuk baklavamız özel ürünümüz. Özen göstererek soğuk baklavayı çıkardık. Bir seferde ortaya çıkan bir ürün değil 2 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda ortaya çıkardığımız bir ürün oldu. Piyasaya sürdükten sonra soğuk baklava tescilini alan tek firma olduk, dünya geneli için de patent başvurusu yaptık. Normal baklava gibi hamuru, fıstığı, tereyağı gibi malzemeler, ustalarımızın hünerli elleriyle buluşuyor. Tabi bizim özel reçetemiz, formülümüz var. Aynı zamanda soğuk baklavanın soğuk bir şekilde Türkiye'nin her tarafına ulaşması için altyapısını oluşturduk. Soğuk baklavayı ortaya çıkardıktan sonra farklı çeşitlerini de üretmeye başladık; fıstıklı, cevizli, bademli, çikolatalı gibi. Hala yeni çeşitler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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'MÜTHİŞ TALEP VAR, BİZ DE ŞAŞIRIYORUZ'

Son zamanlarda özellikle siyaset, spor ve sanat dünyasından yoğun talep olduğunu belirten Elaldı, "Bu ürünümüze özellikle siyaset, spor ve sanat dünyasından müthiş bir talep var. Biz de şaşırıyoruz bazen. Çoğu zaman bir günümüz, diğer günümüze uymuyor; 2 katı taleple karşılaşıyoruz. Özellikle sporcular, bu ürünü yemeden maça çıkmıyor neredeyse çünkü enerji patlaması yaşıyorlar. Bu ürünü yiyen, maçta galip geliyor, diyebilirim. Bu ürünü yiyen bir daha başka bir baklava yemez, diye düşünüyorum. Şeker hastaları bile soğuk baklavayı yemeye başladı. Doğal, organik ürünlerle ürettiğimiz için şeker hastalarını da hiç rahatsız etmez. Türkiye'de tüketilen soğuk baklavanın yüzde 50'sini biz satıyoruz. İnanın yetiştiremiyoruz" dedi.

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(DHA)

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Diyarbakır
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