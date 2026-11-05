Soğuk duşun beklenmedik faydası ortaya çıktı! Araştırmada yüzde 31'lik azalma

Üç ayrı bilimsel deneyin sonuçlarının bir araya getirildiği araştırmada, düzenli olarak soğuk duş alan kişilerin hastalık nedeniyle işe gitmedikleri gün sayısının yüzde 31 daha az olduğu belirlendi.

719 KİŞİ ÜZERİNDE ÜÇ AYRI DENEY YAPILDI

İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nde doktora çalışması kapsamında yürütülen araştırmada psikolog Lena Glaser, soğuk duş alışkanlığının insanlar üzerindeki etkilerini inceledi.

Bireylerin yeni alışkanlıklar edinmesini etkileyen psikolojik faktörleri araştıran Glaser, soğuk duş uygulamasına ilişkin üç ayrı randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarını bir araya getirdi.

Toplam 719 kişinin verilerinin değerlendirildiği analizde, düzenli olarak soğuk duş alan katılımcıların hastalık nedeniyle işe devamsızlık sürelerinde dikkat çekici bir düşüş görüldü.

HASTALIK NEDENİYLE İŞE GİTMEME GÜNLERİ YÜZDE 31 AZALDI

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, düzenli soğuk duş alan kişilerin hastalık nedeniyle işe gitmedikleri gün sayısının, bu alışkanlığı edinmeyenlere kıyasla yüzde 31 daha düşük olması oldu.

Soğuk duş alan grupta, çoğunlukla sıcak duş alan katılımcılara kıyasla bildirilen hastalık günlerinde de yüzde 26 oranında azalma kaydedildi.

Araştırmaya katılan kişiler, deney süresince psikolojik iyi oluş durumlarında da hafif bir iyileşme bildirdi. Fiziksel iyi oluş açısından da olumlu işaretler görülmesine rağmen bu sonuç istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı.

İLK İKİ HAFTADAN SONRA SOĞUK DUŞA ALIŞTILAR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise katılımcıların soğuk duş alışkanlığına uyum süreci oldu. Deneyin ilk iki haftasında çok sayıda kişi çalışmadan ayrılırken, bu sürenin ardından katılımcıların bırakma oranı azaldı.

Deneylere en az yüzde 70 oranında bağlı kalan kişiler arasında, haftalık olarak soğuk duş aldığını bildirenlerin oranı yüzde 77,3 ile yüzde 90 arasında değişti.

Araştırmanın başındaki zorlanmanın zamanla azalması, insanların soğuk suya aşamalı olarak alışabileceğini gösteren bir bulgu olarak değerlendirildi.

2016 YILINDA YAPILAN ARAŞTIRMANIN SONUÇLARIYLA BENZERLİK GÖSTERDİ

Yeni araştırmanın sonuçları, 2016 yılında yayımlanan başka bir çalışmanın bulgularıyla da benzerlik taşıyor. Söz konusu araştırmada da soğuk duş alan kişilerin hastalık nedeniyle işe devamsızlık oranlarında yüzde 29'luk düşüş tespit edilmişti.

Ancak 2016 yılındaki çalışmada kişilerin kendilerini hasta hissettikleri günlerin sayısında azalma görülmemişti.

Yeni analizde ise hem hastalık nedeniyle işe gidilmeyen günlerde hem de bildirilen hastalık günlerinde düşüş kaydedildi.

Araştırmacılar, bu sonuçların çalışanların iş devamlılığına olumlu katkı sağlayabileceğini ve hastalık kaynaklı verimlilik kayıplarını azaltma potansiyeli taşıdığını belirtti.

SOĞUK DUŞ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR OLABİLİR

Soğuk duşun olası faydalarının hangi biyolojik mekanizmayla ortaya çıktığı ise henüz tam olarak bilinmiyor.

Araştırmada bu konunun doğrudan incelenmediği belirtildi. Bununla birlikte 2024 yılında yayımlanan başka bir çalışmada, soğuk duş alan kişilerde bağışıklık yanıtıyla ilişkili sinyallerde artış gözlemlendi. Soğuk suya tekrar tekrar maruz kalmanın bağışıklık sistemi üzerinde bazı etkiler oluşturabileceği düşünülüyor.

Benzer sonuçlar, soğuk suya daldırma uygulamalarını inceleyen bazı araştırmalarda da ortaya kondu. Ancak bağışıklık sistemindeki bu değişimlerin daha az hastalanmaya doğrudan yol açıp açmadığını belirlemek için yeni çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

UZMANLARDAN SOĞUK DUŞA BAŞLAYACAKLARA ÖNEMLİ UYARI

Araştırmacı Lena Glaser, soğuk duş alışkanlığı edinmek isteyenlerin bir anda çok düşük sıcaklıklara geçmek yerine yavaş ilerlemesini önerdi.

Su sıcaklığının zaman içinde kademeli olarak düşürülmesi ve kişinin kendisini rahat hissettiği seviyenin korunması gerektiğini belirten Glaser, suyun her gün aynı derecede soğuk olmasının da şart olmadığını vurguladı.

Glaser, vücudun verdiği tepkilerin dikkate alınmasının önemine işaret ederek kişinin kendisini nasıl hissettiğini gözlemlemesi gerektiğini ifade etti.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarına rağmen bazı önemli sınırlamalar bulunuyor. Çalışmanın sonuçları henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi. Ayrıca verilerin önemli bir bölümü katılımcıların kendi beyanlarına dayanıyor.

Katılımcıların değerlendirilmesinde, rastgele atandıkları gruplardan ziyade gerçekte ne sıklıkta soğuk duş aldıkları da dikkate alındı. Bu nedenle elde edilen sonuçlar, soğuk duşun hastalıkları kesin olarak önlediğini kanıtlamıyor.

Araştırmacılar, gelecekte yapılacak çalışmaların bu bulguları doğrulaması halinde soğuk duşun çalışanların sağlığını desteklemek ve hastalık kaynaklı işe devamsızlığı azaltmak için düşük maliyetli bir yöntem olabileceğini değerlendirdi.

Çalışmanın ayrıntıları, Basel Üniversitesi'nin internet sitesinde yayımlanan Lena Glaser'ın doktora tezinde yer alıyor.