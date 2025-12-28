SPOR

Soğuk hava, sıcak çay! Erzurumspor kalecisi Orbanic’in yöntemi çok konuşulacak

Trendyol 1.Lig 19.haftasında Erzurumspor Çorum FK ile evinde karşılaştı. Oldukça soğuk bir havada oynanan karşılaşma 1-0'lık ev sahibi üstünlüğü ile sona erdi. Maçta kaleci Orbanic'in soğuktan korunmak için kullandığı yöntem sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu
Burak Kavuncu

Trendyol 1.Lig 19.haftasında Erzurumspor -10 derece soğuk havada oynanan maçta Çorum FK engelini 1-0 ile geçerken devre arasına galibiyetle girdi. Maçın 90+2 dakikasında Erzurumspor kazandığı penaltı atışında Eren Tozlu panenka penaltısı ile gole gitmeyi hedefledi ancak istediği vuruşu yapamayınca top kaleci Sehic'te kaldı.

GOLÜ BENHUR KESER ATTI!

Soğuk hava, sıcak çay! Erzurumspor kalecisi Orbanic’in yöntemi çok konuşulacak 1

Ev sahibine galibiyeti getiren golü 52. dakikada Benhur Keser attı. Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 33'e çıkarırken, Çorum FK ise 32 puanda kaldı.

SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN ÇAY İÇTİ!

Soğuk hava, sıcak çay! Erzurumspor kalecisi Orbanic’in yöntemi çok konuşulacak 2

Erzurumspor FK kalecisi Matija Orbanic, Erzurum soğuğuna karşı çareyi kale arkasına sıcak çay koymakta buldu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

MAÇIN KADROLARI...

Soğuk hava, sıcak çay! Erzurumspor kalecisi Orbanic’in yöntemi çok konuşulacak 3

Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Crociata, Benhur Keser (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 90 Gerxhaliu), Eren Tozlu

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah (Dk. 62 Üzeyir Ergün), Ferhat Yazgan (Dk. 82 Geraldo), Aleksic (Dk. 75 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Samudio, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Eze (Dk. 62 Oğulcan Çağlayan)

