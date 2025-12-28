Soğuk hava, sıcak çay! Erzurumspor kalecisi Orbanic’in yöntemi çok konuşulacak

Trendyol 1.Lig 19.haftasında Erzurumspor -10 derece soğuk havada oynanan maçta Çorum FK engelini 1-0 ile geçerken devre arasına galibiyetle girdi. Maçın 90+2 dakikasında Erzurumspor kazandığı penaltı atışında Eren Tozlu panenka penaltısı ile gole gitmeyi hedefledi ancak istediği vuruşu yapamayınca top kaleci Sehic'te kaldı.

Erzurumspor FK file bekçisi Matija Orbanic, Çorum FK maçında ısınmak için çay içtipic.twitter.com/aRcMjAoEqM — Mynet (@mynet) December 28, 2025

GOLÜ BENHUR KESER ATTI!

Ev sahibine galibiyeti getiren golü 52. dakikada Benhur Keser attı. Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 33'e çıkarırken, Çorum FK ise 32 puanda kaldı.

SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN ÇAY İÇTİ!

Erzurumspor FK kalecisi Matija Orbanic, Erzurum soğuğuna karşı çareyi kale arkasına sıcak çay koymakta buldu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

MAÇIN KADROLARI...

Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Crociata, Benhur Keser (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 90 Gerxhaliu), Eren Tozlu

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah (Dk. 62 Üzeyir Ergün), Ferhat Yazgan (Dk. 82 Geraldo), Aleksic (Dk. 75 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Samudio, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Eze (Dk. 62 Oğulcan Çağlayan)