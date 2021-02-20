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Soğuk havalar pazarlarda meyve fiyatlarını etkiledi

20.02.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da kar yağışıyla birlikte etkili olan soğuk havalar sent pazarlarında özellikle meyve fiyatlarında artışa neden olurken, pazarcılar hava şartlarının düzelmesiyle fiyatların normal seyrine döneceğini belirtti.Hafta başında başlan kar yağışıyla birlikte Afyonkarahisar’da kurulan semt pazarlarında da soğuk havanın etkisinin fiyatlara yansıdığı gözlendi.

Afyonkarahisar’da kar yağışıyla birlikte etkili olan soğuk havalar sent pazarlarında özellikle meyve fiyatlarında artışa neden olurken, pazarcılar hava şartlarının düzelmesiyle fiyatların normal seyrine döneceğini belirtti.
Hafta başında başlan kar yağışıyla birlikte Afyonkarahisar’da kurulan semt pazarlarında da soğuk havanın etkisinin fiyatlara yansıdığı gözlendi. Havaların bir hayli soğuduğu ve gece sıfırın altında 15 dereceyi gördüğü kentte vatandaşlar meyve sebze ihtiyacını gidermek için pazarları tercih etti. Pazarlarda ise portakal, greyfurt, mandalina, muz gibi birçok meyvenin fiyatında artış gözlenirken, sebze fiyatlarında ise bir değişiklik yaşanmadı.
Pazarcı esnafı soğuk havalarda don olayları nedeniyle fiyatların geçici olarak yükselmesinin normal olduğunu belirtirken, çoğu ürünlerde ise fiyatlarlın aynı kaldığını kaydettiler.

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