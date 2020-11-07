Soğuk havalarda ortaya çıkan ağrılara ilişkin uyarı

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Burak Kınalı, kışın omurgada ortaya çıkan ağrılara ilişkin, "Vücudumuz suya ihtiyaç duymaktadır ve özellikle omurga sağlığı açısından günlük uygun dozlarda su tüketilmelidir." uyarısında bulundu. Medicana açıklamasına göre, Kınalı, kışın oluşan ağrıları ve bu ağrılardan korunmak için alınması gereken önlemleri sıraladı. Soğuk havaların omurga ve çevre kas dokularından kaynaklı ağrı gibi sorunlara neden olabildiğini belirten Kınalı, ağrılara karşı beslenmenin büyük önem taşıdığını kaydetti. Kınalı şu bilgileri verdi: "Evlerde daha çok zaman geçirdiğimiz bu aylarda dolaplarımızı daha sağlıklı yiyeceklerle doldurmak uygun olacaktır. Kırmızı etler, kızarmış yiyecekler, şekerler ve işlenmiş nişastalar gibi iltihaplanmaya neden olan yiyeceklerin tüketimini azaltmanız ve gerekli miktarlarda almanız uygun olacaktır. Bunun yanı sıra alkol ve tütün tüketimi de tetikleyicilerin en başında olmakla birlikte mutlaka bırakılmalıdır.

Vücudumuz suya ihtiyaç duymaktadır ve özellikle omurga sağlığı açısından günlük uygun dozlarda su tüketilmelidir. Özellikle ileri yaşlarda buna dikkat etmek gerekir. Vücuttaki su miktarını etkileyen bir değer önemli faktör de alkol tüketimidir; Alkollü içecekler sadece sizi kurutmayacak, aynı zamanda depresyon ve anksiyeteyi de kötüleştirerek ağrıların artmasına sebebiyet verecektir." - "Vücudunuzu sıcak tutun" Kınalı, kış soğuğundan korunmak için giysilere dikkat etmek gerektiğini ifade ederek, bulunulan mekanları uygun sıcaklıkta tutmanın önem taşıdığını kaydetti. Kapalı alanlarda ısınmayla birlikte oluşabilecek kuru havanın giderilmesi adına hava nemlendiricileri öneren Kınalı, "Havanın nemlendirilmesi önemlidir. Aksi takdirde sinüslerdeki olumsuz etkileri ile dokuyu kurutarak enfeksiyonlara daha açık olmamıza sebebiyet verecektir. Mevsim geçişlerinde tetiklenebilecek olan bel, sırt, boyun ağrıları ve disk hernilerine (fıtık) bağlı ağrıların artabileceği dikkate alınmalıdır. Yine buna uygun olarak giyinmek rahatsızlıkların tetiklenmemesi adına yardımcı olacaktır."

- Güneş ışığı tavsiyesi Kınalı, kış aylarında güneş ışınlarının ülkemize etkisinin azalması ile birlikte, daha sıkı giyinilmeye bağlı olarak vücutla temas eden güneş ışınlarında büyük azalma yaşandığını ifade ederek, insanların vitamin D düzeylerinin de azaldığını aktardı. Bol bol güneş almayı öneren Kınalı, "Güneş ışığı duygu durumunda iyileşmeyi destekleyerek hem verimliliğimizi hem de depresyondan kaçınmamızı sağlayacaktır. Vitamin D üretiminde artışa sebep olan güneş ışığı, gerek omurga sağlığı gerek ağrılar açısından fayda sağlayacaktır. Ayrıca güneş ışığı vücudunuzdaki serotonin hormonunda salgı artışına sebep olarak modumuzu ve ruh halimizi de daha iyiye götürerek ağrılarımızdan uzaklaşmamızı sağlayacaktır." uyarısında bulundu. - "Uzman görüşü almak her daim kurtarıcı olacaktır" Kınalı, pandemi nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren vatandaşlara "sık hareket edin" çağrısında bulunarak, ekran ve bilgisayar karşısında duruşlara dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Kınalı, kışın ortaya çıkan ve geçmeyen ağrılara ilişkin, şu önerilerde bulundu: