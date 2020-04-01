YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Soğuk havanın hakim olduğu Bilecik’te erik ağaçları çiçek açtı

Soğuk havanın hakim olduğu Bilecik’te erik ağaçları çiçek açtı

BİLECİK HABERLERİ  | 01.04.2020 17:09 | Son Güncelleme

Bilecik ve ilçelerini bir kaç gündür etkisi altına alan soğuk havaya aldırış etmeden çiçek açıp, tomurcuk veren erik ağaçlarını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı 810 rakımlı Gümüşdere köyü dağlarında karlar kalkmadan, köy merkezinde erik ağaçları çiçek açtı, tomurcuk verdi.

Soğuk havanın hakim olduğu Bilecik’te erik ağaçları çiçek açtı

Bilecik ve ilçelerini bir kaç gündür etkisi altına alan soğuk havaya aldırış etmeden çiçek açıp, tomurcuk veren erik ağaçlarını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı 810 rakımlı Gümüşdere köyü dağlarında karlar kalkmadan, köy merkezinde erik ağaçları çiçek açtı, tomurcuk verdi. Soğuk havaların hakim olduğu bu günlerde erik ağaçlarının çiçek açmasını vatandaşlar tarafından şaşkınlık ile karşılandı. Vatandaşlar havaların sıcak olmadığı mevsim sıcaklıklarının altında seyrettiğini bu günler erik ağaçların çiçek açarak tomurcuk vermesinin şaşkınlıklar karşıladıklarını söylediler. Olası bir don olayının yaşanması sonucunda bu sene eriğin az olacağını da sözlerine eklediler.

Soğuk havanın hakim olduğu Bilecik’te erik ağaçları çiçek açtı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte dünyanın en korkunç kedisi İşte dünyanın en korkunç kedisi
PARTNER Korona bunu da yaptırdı! Korona bunu da yaptırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Bilecik Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
13:09
İkindi
16:42
Akşam
19:31
Yatsı
20:51

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Ünsal Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

Bilecik’te İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı

Bilecik’te İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı

Pazaryeri film yapımcılarının gözdesi oldu

Pazaryeri film yapımcılarının gözdesi oldu

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.