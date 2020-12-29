Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak Ezogelin çorbası tarifi

Hazır Ezogelin çorbası tarifinden farksız bir tat elde edeceğpiniz Ezogelin çorbası şehriyeli de hazırlanabilir. Şehriyeli Ezogelin çorbasının, ezogelin çorbası tarifinden tek bir farkı bulunuyor. O da şehriyenin ne zaman ekleneceği. Şehriyeli Ezogelin çorbası yapımında, mercimek, bulgur ve pirinç haşlanmaya bırakıldığında başka bir tencerede hazırlanan un karışımına un pembeleştikten sonra şehriyeyi eklemek gerekiyor. Şehriye kavrulunca domates salçası ekleniyor, kokusu çıktığındaysa üzerine kuru nane, karabiber ve pul biber dökülüyor. Karıştırılan sosa ardından su ekleniyor. Kaynayan karışım, mercimek, pirinç ve bulgurun yanına ekleniyor. Şehriyeli Ezogelin çorbası tarifi , çorba kaynadıktan sonra kısa bir süre kısık ateşte bekletilince hazır hale geliyor.

Kolay hazırlanan Ezogelin çorbası tarifi , lezzeti ile akşam yemeklerinde tercih edeceğiniz gibi şifa niyetine de içeceğiniz bir çorba olma özelliği taşıyor. Şehir keşmekeşinde zaman bulamayanların düdüklü tencere kullanarak kısa sürede hazırlayabileceği Ezogelin çorbası tarifini lokanta usulü de hazırlamak mümkün.

KOLAY EZOGELİN ÇORBASI YAPIMINDA KURTARICINIZ DÜDÜKLÜ TENCERE OLACAK!

Ezogelin çorbası tarifi farklı şekillerde hazırlanabilen bir çorba olma özelliği ile mutfak sahiplerine kolaylık sağlıyor. Lezzetin yanı sıra pratik çözümler arayanların başvurduğu düdüklü tencere de Ezogelin çorbası yapımında önemli rol üstleniyor. Düdüklü tencerede yapacağınız Ezogelin çorbası tarifi ile çorbanızı birkaç adımda hazırlamak yerine tek seferde hazır hale getirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenlerse oldukça kolay! İşte düdüklü tencerede Ezogelin çorbası tarifi:

Düdüklü tencerede Ezogelin çorbası yapımı için ilk olarak soğan ve sarımsağı robottan geçirin.

için ilk olarak soğan ve sarımsağı robottan geçirin. Düdüklü tencerede zeytinyağı ve tereyağı kullanarak kavurun.

Üzerine salça ve baharatları ekleyin. Biraz çevirerek salçanın kokusunun çıkmasını sağlayın.

Yıkadığınız mercimek ve pirinci ince bulgur ile birlikte tencereye ekleyerek karıştırın.

Üzerine 7 bardak su ilave edin. (Bir kısmında et suyu ya da et bulyonu kullanın)

Tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakın.

Düdük sesi çıktıktan sonra 15 dakika orta ateşte pişirmeniz durumunda çorbanız hazır olacaktır.

EZOGELİN ÇORBASI ŞİFA KAYNAĞI!

Ezogelin çorbası yapımı kolay tarifi ile sofraların vazgeçilmezi olurken içinde bulunan mercimek ve bulgur sayesinde zihni güçlendiriyor. Enerji vererek kansızlığa iyi gelen Ezogelin çorbası, kandaki kolesterolü düşürüyor, kalp krizi riskini azaltarak şeker hastalığını önlüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği de kanıtlanan Ezogelin çorbasının, anne sütünü artırıcı özelliğe sahip olduğu da biliniyor.

EZO GELİN'İN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ

Sofraların olmazsa olmazları arasında bulunan Ezogelin çorbası tadı kadar hikayesiyle de dikkat çekiyor. Ezogelin çorbasının hikayesi 1909 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde dünyaya gelen Ezo Gelin ismiyle tanınan Zöhre Bozgeyik'ten geliyor. Güzelliğiyle köye nam saldığı için Ezo (güzel) ismiyle anılmaya başlayan Ezo Gelin, Dokuzyol Köyü'nde doğmuş. 1930 yılında Şiddo Hanifi Açıkgöz ile evlendirilmiş. Büyük aşkla yanında yaşadığı Şiddo Hanifi Açıkgöz'den 1,5 yıl sonra ayrılmış. Ara bozucuların etkisiyle evliliğinin sona ermesinin ardından 6 yıl dul kalan Ezo Gelin, kendisini isteyenlere rağmen kimseye gönlünü vermemiş. Ta ki 1936 yılına kadar... Kız kardeşinin evlenebilmesi için kuzeninin evlilik teklifini kabul eden Ezo Gelin, evlendikten sonra kötü günler yaşamış.Teyzesinin oğlu Abuzer Memey ile evlenen Ezo Gelin, Memey'e zamanla alışsa ve anlaşsa da bu evlilikle birlikte ülkesine hasret yaşamaya başlamış. Çektikleri yokluk nedeniyle Suriye'nin Kozbaşı Köyü'ne göç etmiş. Kuzeni ile evliliğinden 3 çocuğu olan Ezo Gelin, 1956 yılında vatan hasretiyle hayatını sürdürürken verem olmuş, kısa süre içinde de vefat etmiş. Ezo Gelin, vefatından önce Türkiye'yi gören Bozhöyük Tepesi'ne gömülmeyi vasiyet etmiş.

Türkiye hasretiyle hayatını yitiren Ezo Gelin'in çorbası da işte bu hikayenin içinde yer alıyor. Söylenene göre Ezo Gelin, Ezogelin çorbasını ilk kez Gaziantep'te dul kaldığı zamanlarda yoksulluk yaşaması üzerine yapıyor. Bazı kişiler ise Ezo Gelin'in evde kalan malzemelerle oluşturduğu bu çorbayı savaş zamanında bulduğunu söylüyor.

