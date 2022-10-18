YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Söğüt'teki tarihi alanlarda sis etkili oldu

Söğüt'teki tarihi alanlarda sis etkili oldu

18.10.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söğüt'teki tarihi alanlarda sis etkili oldu

Söğüt'teki tarihi alanlarda sis etkili oldu

BİLECİK (AA) - Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesindeki tarihi alanlar sisle ayrı bir güzelliğe büründü.

Sis altında kalan ilçe merkezindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ile Küre köyünde yer alan Dursun Fakıh Türbesi dronla görüntülendi.

Ertuğrul Gazi'nin türbesinin yanı sıra aynı bölgede eşi Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ile 19 makam kabri, ayrıca devletin kurucusu oğlu Osman Gazi'nin ilk defin yeri olan muvakkaten makam kabri bulunuyor.

Osmanlı'nın ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesi ise Küre köyünde 550 metre rakımlı tepenin üzerinde yer alıyor.

Temiz ve pussuz bir havada bakıldığında Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'nin görülebildiği tepede görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Söğüt'teki tarihi alanlarda sis etkili oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gittiBilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapattıBaşkentte özel halk otobüsleri kontak kapattı
Kastamonuspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gittiKastamonuspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti
Anahtar Kelimeler:
Bilecik Söğüt Ertuğrul Gazi dursun fakıh sis

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:06
Öğle
12:50
İkindi
15:53
Akşam
18:24
Yatsı
19:42
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Karısını bıçakladı! Cezaevine girince intihar etmeye çalıştı

Karısını bıçakladı! Cezaevine girince intihar etmeye çalıştı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.