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Şok eden gelişme! Koronavirüs Real Madrid'de

BASKETBOL HABERLERİ  | 12.03.2020 13:48 | Son Güncelleme

Real Madrid Basketbol Takımı'ndan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun ismi kamuoyuyla paylaşılmazken, aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları da karantina altına alındı.

Şok eden gelişme! Koronavirüs Real Madrid'de

Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası spor dünyasından bir çok isim virüsten etkilenirken son haber Real Madrid Basketbol takımından geldi.

Takımdan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, oyuncunun ismiyle alakalı bir bilgilendirme yapılmadı. Tüm takım bu olay üzerine karantina altına alınırken aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları da karantina altına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
real madrid koronavirüs İspanya

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