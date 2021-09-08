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ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

08.09.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

İSTANBUL (AA) - ŞOK Marketler, evlerin en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen ev internet hizmetini de ürün ve hizmet portföyüne ekledi.

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos'ta Türkiye'nin 81 ilindeki 8 bin 741 ŞOK mağazasında limitsiz ve taahhütsüz internet paketi ŞOK NET aylık 69,90 TL'ye satışa sunuldu.

Evden çalışmanın yaygınlaştığı, uzaktan eğitime geçilen salgın süreci, evde internet bağlantısını her zamankinden daha büyük bir ihtiyaç haline getirdi. Müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla karşılamayı hedefleyen ŞOK Marketler'in, 18 Ağustos'ta Türkiye genelinde tüm mağazalarında satışa sunduğu yeni ürünü ŞOK NET ev internet hizmeti aboneliği, ön ödemeli sistemle her 30 günün sonunda aylık internet paket yüklemesi yapılarak devam ettirilebiliyor ve abonelik istenildiği zaman yeniden yükleme yapılmaması halinde ücretsiz olarak sona erdirilebiliyor.

"En uygun fiyatlı", limitsiz ve taahhütsüz ev interneti ŞOK NET, 16 Mbps hıza kadar internet bağlantısı sağlayabiliyor. Bu hizmet abonelere, Alfa İletişim Hiz. Paz. Tic. AŞ iş ortaklığı ile sunulurken, hem ilk defa internet hizmeti alacak olanlar hem de aboneliğini ŞOK NET'e taşımaya karar verenler, ŞOK Marketler mağazalarında cep telefonu numaralarıyla kolayca başvuru yapabiliyor.

Başvuru onayı akabinde ekiplerce abonelik ve kurulum hizmetleri gerçekleştirilirken, kampanya kapsamında 180 TL değerindeki evde kurulum hizmeti de sadece 30 TL olarak açıklandı.

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