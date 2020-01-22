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Şok olay! Beşiktaş'ta iki futbolcu birbirine girdi...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.01.2020 22:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'la karşı karşıya geldiği mücadelede BB Erzurumspor'un 3. golünün ardından Caner ile Elneny tartıştı. Caner, Elneny'nin boğazına uzanıp sonra yüzünden ittirdi.

Beşiktaş'ın büyük şok yaşadığı BB Erzurumspor maçında siyah-beyazlı Caner Erkin ve Elneny birbirine girdi.

Erzurumspor'un 3. golü sonrasında Elneny Caner Erkin'e tepki gösterirken, Caner Erkin üzerine doğru gelen Mısırlı oyuncuyu boğazından ittirdi.

İki oyuncunun arasındaki gerilimin yükselmesinin ardından Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup o noktaya gelerek sakinleştirdi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bu cancer çirkeflikten baska hicbirsey yapmiyor
Yazık ettiniz takıma
neler oluyor Beşiktaşa artik yeter kendinize gelin hep yenilgi hep yenilgi
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