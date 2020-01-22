Şok olay! Beşiktaş'ta iki futbolcu birbirine girdi...

Beşiktaş'ın büyük şok yaşadığı BB Erzurumspor maçında siyah-beyazlı Caner Erkin ve Elneny birbirine girdi.
Erzurumspor'un 3. golü sonrasında Elneny Caner Erkin'e tepki gösterirken, Caner Erkin üzerine doğru gelen Mısırlı oyuncuyu boğazından ittirdi.
İki oyuncunun arasındaki gerilimin yükselmesinin ardından Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup o noktaya gelerek sakinleştirdi.
Beşiktaş'ta Loris Karius'a büyük tepki!
Transfere 7,35 milyar dolar harcadılar
G.saray yıldız futbolcuyla sözleşme uzattı
Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme
F.bahçeli eksi yıldızdan olay itiraf: Kendimi öldürmek istedim
Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor
Ve imzayı attı! Transfer resmen açıklandı
Ozan Kabak reddettiği takımı açıkladı
Real Madrid'den Bayern Münih'e gitti
Avcı'ya şok sözler: Onurlu ol ve istifa et
Cimbom'da Arda Turan gelişmesi! Terim...
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'i resmen açıkladı
Başkan cezayı taraftarlara bıraktı
Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa
Okuyucu Yorumları 8 yorum