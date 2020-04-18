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Sokağa çıkanlar ceza yedi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.04.2020 21:17 | Son Güncelleme

19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polis ekiplerince ceza işlem uygulandı.Tüm Türkiye’de olduğu gibi İslahiye ilçesinde 00.00’dan sonra sokağa çıkılması yasak olması üzerine araçları durdurarak kontrol eden polis ekipleri, araçta bulunanların geçerli belge ve izinleri olup olmadığını sordu.

19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polis ekiplerince ceza işlem uygulandı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi İslahiye ilçesinde 00.00’dan sonra sokağa çıkılması yasak olması üzerine araçları durdurarak kontrol eden polis ekipleri, araçta bulunanların geçerli belge ve izinleri olup olmadığını sordu. İlçe merkezinde yapılan denetimlerde izin belgesi bulunmayan 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

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