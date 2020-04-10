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Sokağa çıkanlara 'Geberin' diyen Kerimcan Durmaz'a suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 09:17 | Son Güncelleme

Avukat Serdar Öktem, koronavirüs salgınında sokağa çıkan yaşlılar için 'Çıkın dışarıya geberin biz gençler olarak devam edelim' diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla ile fenomen olduktan sonra DJ olarak çalışmaya başlayan Kerimcan Durmaz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için evinden dışarı çıkmıyor. Geçtiğimiz günlerde tulum, eldiven ve maskeyle dışarı çıkan Durmaz, uyarılara ve yasaklara rağmen dışarı çıkan yaşlılar için "Geberin" dedi. Avukat Serdar Öktem ise Durmaz için harekete geçti.

"BİZ İFLAH OLMAYIZ"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evinden çıkmayan Kerimcan Durmaz, önceki gün tüm koruyucu ekipmanlarına bürünerek arkadaşıyla markete gitti. Araç kullanırken önüne çıkan 65 yaş üstündeki vatandaşa tepki gösteren Durmaz, bir video çekerek "Bu insanlar neden sokakta? Bırak 65'i binlerce insan sokakta yürüyor, bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. Lütfen arkadaşlar artık evinize gider misiniz? Çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız. Artık eve gidin de demiyorum, çıkın dışarı, geberin. Bazılarınız gebersin, biz gençler olarak devam edelim, bunu mu istiyorsunuz" dedi.

KERİMCAN İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kerimcan Durmaz hakkında Twitter'dan "Bu sefer cezaevi yolu gözüktü sana... Mahkeme den aldığın ceza seni ıslah etmemiş belli ki... Allah seni bildiği gibi yapsın" ifadelerini kullanan Avukat Serdar Öktem suç duyurusunda bulundu.

"YAŞLILARA DEĞİL KEYFİ DIŞARI ÇIKANLARA 'GEBER' DEDİM"

Hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram hesabının hikaye kısmından bir video paylaşan Kerimcan Durmaz, şunları söyledi: "Ben yaşlılara geber demedim. Ben yaşlılara bir şey olmasın diye dışarı keyfi çıkan insanlara 'geber' dedim. Bunu diyebilirim çünkü ben çok dikkat edip asla dışarı çıkmadığım için ve mecburiyetten evime yakın olmayan bir markete arabayla gitmek zorunda kaldığım için dışarıda insanları görünce de çok sinirlenip tepki gösterdim. Gösterebilirim de kusura bakmayın. Benim aile büyüklerimin hayatı söz konusu bir tek sizin ki değil. Ayrıca siz insanlara belden aşağı vururken hiç bir şey olmuyor da ben keyfi dışarı çıkan insanlara laf söylediğimde mi problem oluyor? Bu problem olacaksa da lütfen olsun hiç önemli değil. 'Dışarı çıkmayın' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor. İşe gitmek ve evine ekmek götürmek zorunda olanlara bir şey demiyorum ama keyfi dışarı çıkanlar kusura bakmayın ama çıkmayın dışarıya."

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
İnsan ziyanı evlat olsan eldivenle bile sevilmezsin..
Baban 1 saniye önce çekilse biz sana maruz kalmayacaktık.. Saniyeler ne kadar önemli işte.,
bu adamdan sen farklı olarak ne bekliyorsun. Özür dilerim adam diye yazdım . işte bu yüzden adam olsa, zaten adam gibi davranır. bunların iyi günleri yarın ekmek bulamayacaklar bakın o zaman neler yapacaklar neler oynayacaklar sözde kendini sanatçı sananlar bir anda çatılara çıktı, evlerde abuk sabuk şarkılar mankenler tıkıldı. Allah büyüktür, şeytan onun sadece meleğidir. Uyduğun değil inandığın önemli. Yani vezirde olursun böyle rezilde. Çok görmüyorum insandır beşer şaşar. Büyüklere saygıyı öğrenmesi için anne baba ve edep önemli. Mikrop bunlara bulaşmaz gençmiş kendisi. Yazık.
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