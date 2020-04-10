Sokağa çıkanlara 'Geberin' diyen Kerimcan Durmaz'a suç duyurusu

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla ile fenomen olduktan sonra DJ olarak çalışmaya başlayan Kerimcan Durmaz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için evinden dışarı çıkmıyor. Geçtiğimiz günlerde tulum, eldiven ve maskeyle dışarı çıkan Durmaz, uyarılara ve yasaklara rağmen dışarı çıkan yaşlılar için "Geberin" dedi. Avukat Serdar Öktem ise Durmaz için harekete geçti.

"BİZ İFLAH OLMAYIZ"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evinden çıkmayan Kerimcan Durmaz, önceki gün tüm koruyucu ekipmanlarına bürünerek arkadaşıyla markete gitti. Araç kullanırken önüne çıkan 65 yaş üstündeki vatandaşa tepki gösteren Durmaz, bir video çekerek "Bu insanlar neden sokakta? Bırak 65'i binlerce insan sokakta yürüyor, bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. Lütfen arkadaşlar artık evinize gider misiniz? Çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız. Artık eve gidin de demiyorum, çıkın dışarı, geberin. Bazılarınız gebersin, biz gençler olarak devam edelim, bunu mu istiyorsunuz" dedi.