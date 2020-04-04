YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Akçakale Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 600 adet koli dağıtımına başlandı.Akçakale Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda kolileri bugün dağıtılmaya başlandı.

Akçakale Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 600 adet koli dağıtımına başlandı.
Akçakale Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda kolileri bugün dağıtılmaya başlandı. Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve etkisini gün geçtikçe artıran yeni tip korona virüs nedeniyle çalışmalarına hız veren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, evlerinden çıkamayan vatandaşlara belediye personeli ve dernek yöneticileri gıda paketi ulaştırıyor. Sokağa çıkmanın büyük risk taşıdığı bu günlerde vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yalçınkaya, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Gıda malzemelerinin bulunduğu 600 adet koli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
05:59
Öğle
12:33
İkindi
16:08
Akşam
18:57
Yatsı
20:14

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Miraçdoblan Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Safa Eczanesi
Merkez
Sigorta Eczanesi
Merkez
Yeniözlem Eczanesi
Merkez
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Ümit Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.