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Sokağa çıkma kısıtlamasında pideler sahurda sıcak satışa sunuldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Denizli’de de devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden ‘Ramazan pidesi’ sahur vakti fırınlarda sıcak bir şekilde satışa sunuldu.Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli’de, vatandaşlar sahur vaktinde sıcak pide almak için evlerinin yakınlarında ki fırınlarının yolunu tuttu.

Denizli’de de devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden ‘Ramazan pidesi’ sahur vakti fırınlarda sıcak bir şekilde satışa sunuldu.
Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli’de, vatandaşlar sahur vaktinde sıcak pide almak için evlerinin yakınlarında ki fırınlarının yolunu tuttu. Fırın satış sorumlusu Soner Güngör, oruç tutanlar için sahur vaktinde ekmek ve pideleri satışa sunduklarını söyledi. Güngör, “Sahur vakti için pideleri gece saat 01.00’de fırında pişirmeye başlıyoruz. Vatandaşlara sıcak bir şekilde ekmek, pide ve çeşitli unlu mamullerini satışa sunuyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyan vatandaşlarımız evlerine en yakın noktalarda bulunan izinli fırınlardan ihtiyaçlarını gideriyor. Sabah saatlerinde dağıtılacak ekmeklerimiz için araçlarımız sabahın ilk ışıklarında geliyor. Ekmeklerimiz piştikten sonra araçlara yükleyerek yaklaşık 15 kişilik ekip ile caddeleri, sokakları gezerek vatandaşlara hizmet veriyoruz” dedi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
21:28

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Ada Eczanesi
Merkezefendi
Baklan Eczanesi
Merkezefendi
Bertan Eczanesi
Merkezefendi
Toker Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Candan Eczanesi
Pamukkale
Çallıoğlu Eczanesi
Pamukkale
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