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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmuyor

KONYA HABERLERİ  | 18.04.2020 13:54 | Son Güncelleme

Konya’da sokak hayvanları için düzenli olarak gerçekleştirilen yemleme çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde artırılarak sürdürülüyor.Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle vatandaşların mümkün olduğunca evde kalması üzerine yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz ve doğal hayattaki hayvanlara yönelik besleme çalışmalarını her gün düzenli olarak sürdürürken özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bu çalışmaları yoğunlaştırdı.Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en büyük ve en modern hayvan barınağının olduğu Konya’da sahipsiz hayvanlara yönelik çok sayıda örnek projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Konya’da sokak hayvanları için düzenli olarak gerçekleştirilen yemleme çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde artırılarak sürdürülüyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle vatandaşların mümkün olduğunca evde kalması üzerine yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz ve doğal hayattaki hayvanlara yönelik besleme çalışmalarını her gün düzenli olarak sürdürürken özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bu çalışmaları yoğunlaştırdı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en büyük ve en modern hayvan barınağının olduğu Konya’da sahipsiz hayvanlara yönelik çok sayıda örnek projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Son olarak uygulamaya hazırlandıkları, dünyada örneği olmayan yemek atıklarından ileri teknoloji ile kedi ve köpek maması üretme projesinin hayvanseverlerden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Altay, Konya’nın bir sevgi ve merhamet şehri olduğunu bildirdi.
Başkan Altay, korona virüs salgınından dolaylı yaşanan süreçten etkilenen hayvanlar için hem ilçe belediyeleri hem de hayvanseverlerle birlikte yoğun yemleme çalışması yaptıklarını, ekiplerin özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde sahipsiz köpekler, kediler ve kuşlar için yoğun gayret gösterdiğini dile getirdi. Son bir haftada ilçe belediyeleri ile birlikte 8 bin 120 kilo köpek maması ve 805 kilo kedi maması dağıttıklarını ifade eden Başkan Altay, Konyalıları evlerinin önünde uygun olan yerlere hayvanlar için bir kap yemek ve bir kap su bırakmaya davet etti.

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