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Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı

VAN HABERLERİ  | 19.04.2020 12:37 | Son Güncelleme

Van’da korona virüsüyle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde de caddeler boş kaldı.Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de can almaya devam eden korona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Van’da korona virüsüyle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde de caddeler boş kaldı.
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de can almaya devam eden korona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu da 48 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ikinci gününde de emniyet güçleri, kentin birçok noktasında önlem aldı.
İstisna kapsamındakiler dışında vatandaşların sokakta olmasına izin vermeyen polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş çıkış noktalarında da araçları durdurarak uygulama yapıyor.
Kısıtlamanın ardından Van’da ilk gün 24.00-18.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde ise yasağa uymayan 133 kişiye toplam 416 bin 192 TL idari para cezası kesilmişti.

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