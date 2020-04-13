YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sokağa çıkma yasağında sevimli dostlara şefkat eli

Sokağa çıkma yasağında sevimli dostlara şefkat eli

ANKARA HABERLERİ  | 13.04.2020 11:19 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi, korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığınca ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı.Pursaklar Belediyesi, İçişleri Bakanlığının aralarında başkent Ankara’nın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle kentte yaşamın olumsuz etkilenmemesi için harekete geçti.

Pursaklar Belediyesi, korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığınca ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı.
Pursaklar Belediyesi, İçişleri Bakanlığının aralarında başkent Ankara’nın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle kentte yaşamın olumsuz etkilenmemesi için harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları için ilçenin 80 ayrı noktasına mama ve su takviyesinde bulunuldu. Belediye ekipleri ilçenin muhtelif yerlerinde sokak hayvanları için koyduğu mama ve su kaplarını da düzenli olarak kontrol ederek bu sıkıntılı süreçte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

‘‘Kendilerini ifade edemeyen ve isteklerini söyleyemeyen dostlarımızı unutmuyoruz’’
Kötü günlerden geçerken en sadık dostlar olan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘Bu iki günlük sürecin onlar için daha zor geçeceğini düşünerek kentimizin farklı noktalarına mama ve su dağıttık. Hemşehrilerimizin evinde olduğu, bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmede zorluk çekmemesi için ekiplerimiz yoğun çaba sarf ediyor. Bu süre içinde onların beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimizdir. Sadece bu süreçte değil her zaman kendilerini ifade edemeyen ve isteklerini söyleyemeyen dostlarımızı unutmuyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza olan inancım tamdır’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"

AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"

85 yaşındaki Reyzan teyzenin su saatini değiştirdiler

85 yaşındaki Reyzan teyzenin su saatini değiştirdiler

Ankara Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
12:54
İkindi
16:35
Akşam
19:32
Yatsı
20:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Ataselin Eczanesi
Cankaya
Aylin Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Hande Eczanesi
Cankaya
İbrahim Ethem Eczanesi
Cankaya
Oran Gülay Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara’da sıcak yemek seferberliği

Ankara’da sıcak yemek seferberliği

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek

Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.