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  4. Sokağa çıkma yasağını duyanlar pazara hücum etti

Sokağa çıkma yasağını duyanlar pazara hücum etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.04.2020 00:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar Cumartesi günleri kurulan pazar yerine geceden akın etti.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar Cumartesi günleri kurulan pazar yerine geceden akın etti. Pazarcılar ellerindeki ürünleri hızla satma telaşına girdi.

Türkiye’de aralarında Balıkesir’in de bulunduğu 30 büyükşehirde uygulanacak iki gün süreli sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ardından Bandırma’da vatandaşlar bakkal, market ve ekmek fırınları ile pazar yerine hücum etti. İlçede Cumartesi günleri kurulan kapalı pazar yerine geceden mallarını getirerek tezgahlarını kurmaya başlayan pazarcılar yasak kararının açıklanması ardından adeta vatandaşların akınına uğradı. Yüzlerce vatandaşın aynı anda kapalı pazar yerine akın etmesi ile sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı ancak vatandaşların bir çoğunun maske taktıkları gözlendi.
İlçede ekmek fırınları ve bakkalların önünde de metrelerce kuyruklar oluştu. Sokağa çıkma yasağı kapsamında ekmek fırınlarının açık olacağının söylenmesi vatandaşların ikna olması için yeterli olmadı.

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