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Sokak Hayvanları Bakım Evi’nde hummalı çalışma

10.01.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde inşaatına başlanan Sokak Hayvanları Bakım Evi projesi devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde inşaatına başlanan Sokak Hayvanları Bakım Evi projesi devam ediyor. Sokak hayvanlarına 42 bin metrekarelik doğa ile iç içe hizmet verilecek projede, duvar imalatı tamamlanan bölümlerde sıva işleri başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Antalya’ya Avrupa standartlarında bir Sokak Hayvanları Bakım Evi kazandırmak için Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi’nde başlattığı proje tüm hızıyla devam ediyor. Sokak hayvanlarına modern ve konforlu bir ortam sağlayacak merkezin inşaatında duvarları örülen bölümlerde sıva işlerine geçildi. Proje tamamlandığında sahipsiz sokak hayvanları doğa ile iç içe muhteşem bir merkezde modern koşullarda konuk edilecek.
Modern ve yüksek standartlara sahip olacak merkezin inşaat sahasına yaklaşık bin 150 metre duvar çevrildi ve panel çit uygulaması tamamlandı. İnşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğü projede, güvenlik binası ve personel binasının duvar imalatları tamamlanarak sıvası yapıldı. Ön kayıt acil binalarının sıva işleri devam ediyor. Karantina ve klinik binasının temeli ile 1’inci kat kolonlarının betonarmesi tamamlandı. Ayrıca kedi evi grobetonu, mama deposunun temel betonu atılarak kolon kalıpları çakıldı.
Türkiye’ye örnek olacak, Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde birbirinden bağımsız kedi ve köpek barınakları, yavrulu anne bölümleri, klinik bölümü, operasyon öncesi kafesler, köpek oyun parkı, açık etkinlik alanı, karantina bölümü, idari binalar, ameliyathaneler, ameliyat sonrası bakım bölümleri, rezerv alanı, yem ve mama deposu gibi bölümler yer alıyor.

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