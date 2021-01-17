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Sokak hayvanları Çekmeköy Belediyesi’ne emanet

17.01.2021 16:29 | Son Güncelleme:
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Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber oldu.Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarında besleme çalışmaları yaptı.

Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber oldu.
Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarında besleme çalışmaları yaptı. Ekipler ayrıca soğuk havandan olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını Ömerli’de bulunan bakım evine alarak tedavilerini gerçekleştirdi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Hayvanlar bizlere Allah’ın emanetidir. Sadece karda kışta değil her zaman onların ihtiyaçlarını karşılamak, tedavi ve bakımlarını yapmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizler hem kanuni hem insani vazifemizi yerine getiriyoruz. Ekiplerimiz ilçemizde belirlenen noktalarda düzenli olarak besleme çalışmaları yapıyor. Bunun yanı sıra tedavi ve bakım çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Değerli hemşehrilerimizin de sokaktaki hayvanlara duyarsız kalmayacaklarını, bir kap yemek vererek sahip çıkacaklarını umut ediyorum" dedi.
Vatandaşlar, sokak hayvanları ile ilgili yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumda 0216 600 0 600 numaralı telefondan ve sosyal medya hesaplarından Çekmeköy Belediyesi ekiplerine ulaşabilirler.

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