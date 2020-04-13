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Sokak hayvanları unutulmadı

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.04.2020 16:16 | Son Güncelleme

Denizli’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmayarak belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalınması yönünde sık sık uyarılar yapılıyor.

Denizli’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmayarak belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalınması yönünde sık sık uyarılar yapılıyor. Sosyal izolasyonun sağlanmasıyla gündelik yaşamın olağan koşulları değişmesiyle restoranlarda üretim kapasiteleri düştü. Bu kapsamda barınak ve sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanmasına karşı Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri önlemler aldı. Park ve bahçe gibi sokak hayvanların yaşam alanlarını tespit eden ekipler, bu noktalara mama ve su bırakarak sokak hayvanlarını unutmadı.

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