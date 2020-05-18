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Sokak hayvanları unutulmadı

MANİSA HABERLERİ  | 18.05.2020 22:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Manisa ile birlikte 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki canları unutmadı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Manisa ile birlikte 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki canları unutmadı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokak hayvanları için uygun noktalara yiyecek ve su bıraktı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Manisa ile birlikte 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına ara vermedi. Manisalıların rahatı ve huzuru için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki canları da unutmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle sokak hayvanları için uygun noktalara yiyecek ve su bırakıldı.
Özenle yürütülen çalışmalarda, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasının önüne geçilmiş oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’ya hizmette mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında olduklarını belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalışmaların periyodik olarak süreceğini söyledi.

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